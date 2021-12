сегодня



KID ROCK ответил критикам



KID ROCK обратился к критикам, которые обильно поливали грязью музыканта за недавнее видео на кавер-версию композиции MONSTER TRUCK:



«Все вы, критики и тролли, — именно вы побудили меня создать "Don't Tell Me How To Live". Спасибо вам за вдохновение! Продолжайте подбрасывать уголь в огонь, идиоты! Мне это чертовски нравится!



Что касается диссидентской семьи Kid Rock, мы уже знаем, что в музыке нет такого племени, как наше, и точка. Оставайтесь с нами и ждите новых песен в ближайшее время, альбома в начале следующего года и, даст Бог... анонса убойного тура в 2022!



Счастливого Рождества — Kid Rock #NoSellout



PS, Помните "Sticks and Stones may break my bones….?!" Что произошло с этим долбанным образом? Перестаньте обижаться, станьте жёстче и наслаждайтесь жизнью! Мы все знаем, что СМИ, социальные и основные, полностью вышли из-под контроля и в наше время занимаются только кликами и просмотрами. Не клюйте больше на эту наживку! Проводите исследования и ищите правду или, к чёрту, просто игнорируйте их и зажигайте сильнее!»













