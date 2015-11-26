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Kid Rock

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22 дек 2021 : 		 KID ROCK ответил критикам

22 ноя 2021 : 		 DANKO JONES бомбит от нового видео KID ROCK

21 ноя 2021 : 		 Новое видео KID ROCK

27 авг 2021 : 		 KID ROCK отменил концерты из-за случаев COVID-19 в группе

23 фев 2021 : 		 У KID ROCK 18!

18 сен 2020 : 		 KID ROCK: «Я за Трампа»

15 сен 2020 : 		 KID ROCK выступил на собрании Трампа

25 окт 2017 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет осенью

9 сен 2017 : 		 Новая песня KID ROCK

16 июл 2017 : 		 Новые клипы KID ROCK

13 июл 2017 : 		 KID ROCK хочет в Сенат

14 июл 2015 : 		 TED NUGENT и KID ROCK записали новую песню "Kiss My Rebel Ass"

3 мар 2015 : 		 KID ROCK прошелся по Beyonce

8 янв 2015 : 		 Новое видео KID ROCK

14 ноя 2014 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет в феврале
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KID ROCK ответил критикам



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KID ROCK обратился к критикам, которые обильно поливали грязью музыканта за недавнее видео на кавер-версию композиции MONSTER TRUCK:

«Все вы, критики и тролли, — именно вы побудили меня создать "Don't Tell Me How To Live". Спасибо вам за вдохновение! Продолжайте подбрасывать уголь в огонь, идиоты! Мне это чертовски нравится!

Что касается диссидентской семьи Kid Rock, мы уже знаем, что в музыке нет такого племени, как наше, и точка. Оставайтесь с нами и ждите новых песен в ближайшее время, альбома в начале следующего года и, даст Бог... анонса убойного тура в 2022!

Счастливого Рождества — Kid Rock #NoSellout

PS, Помните "Sticks and Stones may break my bones….?!" Что произошло с этим долбанным образом? Перестаньте обижаться, станьте жёстче и наслаждайтесь жизнью! Мы все знаем, что СМИ, социальные и основные, полностью вышли из-под контроля и в наше время занимаются только кликами и просмотрами. Не клюйте больше на эту наживку! Проводите исследования и ищите правду или, к чёрту, просто игнорируйте их и зажигайте сильнее!»

KID ROCK Fires Back At Critics Of His New Single:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saint Portnoy


22 дек 2021, 13:56		"Вы, патлатые говнари, меня занадоели в последнее время! Занимаетесь всякими кликами и просмотрами!
- Ну, мам, ну щас!"


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