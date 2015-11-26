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GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»
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ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ...
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Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?»
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Новый альбом RAMMSTEIN выйдет до тура
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Что BLAZE BAYLEY думает о новом альбоме IRON MAIDEN
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Kid Rock
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21 ноя 2021
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Новое видео KID ROCK
27 авг 2021
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KID ROCK отменил концерты из-за случаев COVID-19 в группе
23 фев 2021
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У KID ROCK 18!
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KID ROCK: «Я за Трампа»
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сегодня
Новое видео
KID ROCK
"Don't Tell Me How To Live", новое видео группы KID ROCK, доступно для просмотра ниже.
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Triumphator
21 ноя 2021, 21:22
Там Lord Belial анонсировали новый альбом, впервые за 13 лет.
А вы продолжайте и дальше рассказывать новости о поп-музыке. Думаю, можно было бы еще сюда новости о Моргенштерне добавить, или о вдове Круга.
Как раз самое оно для Дарксайда.
Petrovich Sexyy
21 ноя 2021, 22:51
Можно, но вместо вдовы Круга будет пусть Клава Кока.
Crane76
21 ноя 2021, 22:55
Triumphator, может потому что многим пофиг на очередных ноунейм блэцкеров?
jesus666
21 ноя 2021, 23:48
Хуже лимп бизкит был только кид рок😀
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Triumphator
А вы продолжайте и дальше рассказывать новости о поп-музыке. Думаю, можно было бы еще сюда новости о Моргенштерне добавить, или о вдове Круга.
Как раз самое оно для Дарксайда.
Petrovich Sexyy
Crane76
jesus666
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).