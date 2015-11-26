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Kid Rock

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21 ноя 2021 : 		 Новое видео KID ROCK

27 авг 2021 : 		 KID ROCK отменил концерты из-за случаев COVID-19 в группе

23 фев 2021 : 		 У KID ROCK 18!

18 сен 2020 : 		 KID ROCK: «Я за Трампа»

15 сен 2020 : 		 KID ROCK выступил на собрании Трампа

25 окт 2017 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет осенью

9 сен 2017 : 		 Новая песня KID ROCK

16 июл 2017 : 		 Новые клипы KID ROCK

13 июл 2017 : 		 KID ROCK хочет в Сенат

14 июл 2015 : 		 TED NUGENT и KID ROCK записали новую песню "Kiss My Rebel Ass"

3 мар 2015 : 		 KID ROCK прошелся по Beyonce

8 янв 2015 : 		 Новое видео KID ROCK

14 ноя 2014 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет в феврале
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Новое видео KID ROCK



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"Don't Tell Me How To Live", новое видео группы KID ROCK, доступно для просмотра ниже.

KID ROCK Rants Against 'Snowflakes' And 'Offended Millennials' In New Single 'Don't Tell Me How To Live'





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Triumphator


21 ноя 2021, 21:22		Там Lord Belial анонсировали новый альбом, впервые за 13 лет.

А вы продолжайте и дальше рассказывать новости о поп-музыке. Думаю, можно было бы еще сюда новости о Моргенштерне добавить, или о вдове Круга.
Как раз самое оно для Дарксайда.

Petrovich Sexyy


21 ноя 2021, 22:51		Можно, но вместо вдовы Круга будет пусть Клава Кока.

Crane76


21 ноя 2021, 22:55		Triumphator, может потому что многим пофиг на очередных ноунейм блэцкеров?

jesus666


21 ноя 2021, 23:48		Хуже лимп бизкит был только кид рок😀


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