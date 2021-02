У KID ROCK 18!

23 фев 2021



KID ROCK в недавнем интервью рассказал о статусе его долгожданного нового альбома:



«COVID затронул всех и вся и я искренне переживаю о тех, кого он затронул, особенно тех, кто потерял близких. Но это вроде как позволило мне... У меня не было такого ощущения с момента выхода дебютной пластинки 'Devil Without A Cause', когда у меня была куча времени сидеть, выбрасывать, переписывать и все такое — я придирчиво подходил к каждому треку. И у меня есть восемнадцать песен и я все их люблю, а также есть еще четыре, которые хочу записать. И я понятия не имею что со всеми ними делать. Но слава Богу, у меня есть студия. Для меня это как островок спасения!»



'Devil Without A Cause' был продан тиражом в 14 миллионов копий.













