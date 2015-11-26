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Kid Rock

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|||| 23 фев 2021

У KID ROCK 18!



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KID ROCK в недавнем интервью рассказал о статусе его долгожданного нового альбома:

«COVID затронул всех и вся и я искренне переживаю о тех, кого он затронул, особенно тех, кто потерял близких. Но это вроде как позволило мне... У меня не было такого ощущения с момента выхода дебютной пластинки 'Devil Without A Cause', когда у меня была куча времени сидеть, выбрасывать, переписывать и все такое — я придирчиво подходил к каждому треку. И у меня есть восемнадцать песен и я все их люблю, а также есть еще четыре, которые хочу записать. И я понятия не имею что со всеми ними делать. Но слава Богу, у меня есть студия. Для меня это как островок спасения!»

'Devil Without A Cause' был продан тиражом в 14 миллионов копий.

KID ROCK Has Written 18 New Songs That He Is 'In Love With'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


23 фев 2021, 19:32		Ох и длинный же... )


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