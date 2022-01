сегодня



Новые песни KID ROCK



KID ROCK представил три новые песни: "We The People", "The Last Dance" и "Rockin'". Самым противоречивым из них можно считать "We The People", в которой есть припев "Let's go, Brandon", код для обозначения "Fuck Joe Biden" (родился, когда репортёр NASCAR неправильно услышал толпу, сообщив, что они скандируют в поддержку гонщика Брэндона Брауна, в то время как на самом деле они скандировали нецензурные выражения в адрес президента США), а также направлен против основных СМИ — CNN, TMZ, Twitter и Facebook — и требований в отношении масок и ограничений, связанных с COVID-19.



«Мы, народ, во всём, что мы делаем, оставляем за собой право кричать: "Пошёл ты!" — поёт он в песне. — Носите свою маску. Принимайте свои таблетки. Теперь целое поколение стало психически больным».



В другом месте песни он зачитывает рэп: «COVID близко. Он идёт на город. Мы должны действовать быстро, закрыть наши границы. Джо Байден делает это, СМИ поддерживают. Большой Дон делает это, и они называют его расистом. Инфляция растёт, как минимальная зарплата. Так что всё осталось по-прежнему. Ни черта не изменилось».



После чего он призывает политически поляризованных американцев объединиться: «Мы должны продолжать бороться за право быть свободными. И каждый человек не обязан с этим соглашаться. У нас у всех красная кровь, брат, послушай меня. Пришло время для любви и единства».

























