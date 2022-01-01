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TED NUGENT — о KID ROCK



TED NUGENT в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему он так и не записал ничего вместе с KID'ом ROCK'ом:



«Мы с Kid'ом RockæОм общаемся. На самом деле он исполняет "Cat Scratch Fever" на концертах каждый вечер.



Вот вам пища для размышлений. Панама-Сити, Флорида, я считаю, сделали очень серьёзное заявление, так как они пригласили меня в качестве хедлайнера на пляжный праздник в Панама-Сити в пятницу, 29 апреля, а на следующий вечер они пригласили Kid'a Rock'a в качестве хедлайнера, в субботу, 30 апреля. Если они приглашают Ted'a и Kid'a, как вы думаете, что они хотят этим сказать? Это же будет настоящий огнемёт "Мы, народ", ярчайший протест и всё такое.



Я считаю, что так как я родился в Городе моторов, я хотел бы думать, что, так как Kid Rock любит по-настоящему душевную, грохочущую, скрежещущую музыку — алло? — я думаю, что за эти годы он мог обратить внимание на дядю Ted'a, и именно поэтому у него и есть весь этот протест. Потому что он предприниматель, он трудолюбив, он невероятно креативен в своём искусстве, он окружает себя виртуозами и прочими творческими личностями предпринимательского типа, так что это мир, в котором живу я, это мир, в котором живёшь ты, это мир, в котором живёт Kid Rock, это мир всех людей в активной позиции. Люди, которые встают рано, — заноза в заднице, они делают это каждый день, потому что хотят быть в активной позиции ради своей семьи. Так что мы с Kid'ом Rock'ом разделяем этот независимый протест. И самая важная вещь на планете — критическое мышление. Любой статус кво или стандартная операционная процедура должны быть тщательно изучены, и вы научитесь их отвергать. Потому что статус-кво разрушает американскую мечту. И именно это олицетворяет Kid Rock!»













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