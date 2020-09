сегодня



KID ROCK : «Я за Трампа»



KID ROCK перед участием на собрании в поддержку Дональда Трампа опубликовал следующее сообщение:



«На случай, если кто-то не понимает, насколько я поддерживаю нашего президента...



Мы с Доном младшим устраиваем сегодня вечером митинг в округе Макомб, штат Мичиган, для его переизбрания.



Я занимался проблемами с шеей в течение многих лет (из-за выступлений, которые я даю последние 30 лет) и провёл утро в кабинете доктора, сделав 2 стероидных укола: один в задницу, другой — в шею, и т. д., и т. п.



Было бы разумно отменить моё выступление, но НИ ЗА ЧТО! Я буду там и отдам всё, что у меня есть, сегодня вечером.



Вот насколько для меня важен факт переизбрания, и я мог бы меньше беспокоиться о постоянных атаках со стороны левых СМИ и т. д., которые происходят уже более 4 лет. Именно по этой причине я отказался от бесчисленных интервью и выступлений на телевидении, так как я отказываюсь быть их наживкой.



В настоящее время я снимаю документальный фильм о моей карьере и на своих условиях обращусь ко ВСЕМ, что он будет выпущен в следующем году с новой музыкой, и планирую один последний монстр-тур (2021?), который надерёт задницу моим критикам и покажет всю мою любовь моим фэнам. (Напуганы?)



"AIN'T NOBODY GONNA TELL ME HOW TO LIVE" (новая песня?)



"#Trump2020 - Kid Rock».







