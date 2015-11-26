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Kid Rock

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KID ROCK: «Я за Трампа»



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KID ROCK перед участием на собрании в поддержку Дональда Трампа опубликовал следующее сообщение:

«На случай, если кто-то не понимает, насколько я поддерживаю нашего президента...

Мы с Доном младшим устраиваем сегодня вечером митинг в округе Макомб, штат Мичиган, для его переизбрания.

Я занимался проблемами с шеей в течение многих лет (из-за выступлений, которые я даю последние 30 лет) и провёл утро в кабинете доктора, сделав 2 стероидных укола: один в задницу, другой — в шею, и т. д., и т. п.

Было бы разумно отменить моё выступление, но НИ ЗА ЧТО! Я буду там и отдам всё, что у меня есть, сегодня вечером.

Вот насколько для меня важен факт переизбрания, и я мог бы меньше беспокоиться о постоянных атаках со стороны левых СМИ и т. д., которые происходят уже более 4 лет. Именно по этой причине я отказался от бесчисленных интервью и выступлений на телевидении, так как я отказываюсь быть их наживкой.

В настоящее время я снимаю документальный фильм о моей карьере и на своих условиях обращусь ко ВСЕМ, что он будет выпущен в следующем году с новой музыкой, и планирую один последний монстр-тур (2021?), который надерёт задницу моим критикам и покажет всю мою любовь моим фэнам. (Напуганы?)

"AIN'T NOBODY GONNA TELL ME HOW TO LIVE" (новая песня?)

"#Trump2020 - Kid Rock».

KID ROCK Says He



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