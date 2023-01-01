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KID ROCK простил BUD LIGHT



KID ROCK больше не держит зла на BUD LIGHT:



«В конце концов, если отвлечься и посмотреть на это со стороны, то можно сказать, что да, они заслужили фингал, и они его получили. Они совершили ошибку. Так хочу ли я зажать их голову под водой и утопить, потому что они совершили ошибку? Нет, я думаю, они поняли, что к чему.



Надеюсь, другие компании тоже это поняли, но в конце концов, я не думаю, что наказание, которое они получили на данный момент, соответствует преступлению. Я бы хотел, чтобы мы вернулись в строй и стали ещё сильнее, потому что это та Америка, в которой я хочу жить.



Нет ничего плохого в том, чтобы получить взбучку. Но не стоит пороть их всю оставшуюся жизнь».







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