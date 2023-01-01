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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 33
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
*DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!» 15
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Kid Rock

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13 дек 2023 : 		 KID ROCK простил BUD LIGHT

5 апр 2023 : 		 Транс рекламирует BUD LIGHT? KID ROCK против!

15 сен 2022 : 		 Новое видео KID ROCK

9 апр 2022 : 		 Новое видео KID ROCK

24 мар 2022 : 		 KID ROCK: «Трамп спрашивал моего совета насчёт Северной Кореи»

15 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о KID ROCK

13 мар 2022 : 		 Новое видео KID ROCK

11 мар 2022 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет весной

31 янв 2022 : 		 KID ROCK отменит концерты, если залы будут требовать сертификаты о прививках

29 янв 2022 : 		 KID ROCK: «Сосите, тролли и критики — моя песня номер 1!»

27 янв 2022 : 		 Новые песни KID ROCK

25 янв 2022 : 		 KID ROCK и FOREIGNER едут в совместный тур

22 дек 2021 : 		 KID ROCK ответил критикам

22 ноя 2021 : 		 DANKO JONES бомбит от нового видео KID ROCK

21 ноя 2021 : 		 Новое видео KID ROCK

27 авг 2021 : 		 KID ROCK отменил концерты из-за случаев COVID-19 в группе

23 фев 2021 : 		 У KID ROCK 18!

18 сен 2020 : 		 KID ROCK: «Я за Трампа»

15 сен 2020 : 		 KID ROCK выступил на собрании Трампа

25 окт 2017 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет осенью

9 сен 2017 : 		 Новая песня KID ROCK

16 июл 2017 : 		 Новые клипы KID ROCK

13 июл 2017 : 		 KID ROCK хочет в Сенат

14 июл 2015 : 		 TED NUGENT и KID ROCK записали новую песню "Kiss My Rebel Ass"

3 мар 2015 : 		 KID ROCK прошелся по Beyonce

8 янв 2015 : 		 Новое видео KID ROCK
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KID ROCK простил BUD LIGHT



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KID ROCK больше не держит зла на BUD LIGHT:

«В конце концов, если отвлечься и посмотреть на это со стороны, то можно сказать, что да, они заслужили фингал, и они его получили. Они совершили ошибку. Так хочу ли я зажать их голову под водой и утопить, потому что они совершили ошибку? Нет, я думаю, они поняли, что к чему.

Надеюсь, другие компании тоже это поняли, но в конце концов, я не думаю, что наказание, которое они получили на данный момент, соответствует преступлению. Я бы хотел, чтобы мы вернулись в строй и стали ещё сильнее, потому что это та Америка, в которой я хочу жить.

Нет ничего плохого в том, чтобы получить взбучку. Но не стоит пороть их всю оставшуюся жизнь».




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