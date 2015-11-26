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KID ROCK отменит концерты, если залы будут требовать сертификаты о прививках
KID ROCK заверил поклонников, что не будет играть в тех залах, где будут требоваться ковидные паспорта:
«Если есть какие-то заведения — я не знаю ни об одном — они пропадут к тому времени, когда мы доберёмся до вашего города. Если нет — можете не волноваться, вы получите свои деньги обратно, потому что я тоже не приеду. Если вы думаете, что я буду стоять там и петь "Don't Tell Me How To Live" и "We The People", в то время как люди будут показывать свои чёртовы вакцинные карты и носить маски, — этому не бывать!»
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СтаканМарьиванны
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