сегодня



KID ROCK отменит концерты, если залы будут требовать сертификаты о прививках



KID ROCK заверил поклонников, что не будет играть в тех залах, где будут требоваться ковидные паспорта:



«Если есть какие-то заведения — я не знаю ни об одном — они пропадут к тому времени, когда мы доберёмся до вашего города. Если нет — можете не волноваться, вы получите свои деньги обратно, потому что я тоже не приеду. Если вы думаете, что я буду стоять там и петь "Don't Tell Me How To Live" и "We The People", в то время как люди будут показывать свои чёртовы вакцинные карты и носить маски, — этому не бывать!»







