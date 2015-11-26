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Kid Rock

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31 янв 2022 : 		 KID ROCK отменит концерты, если залы будут требовать сертификаты о прививках

29 янв 2022 : 		 KID ROCK: «Сосите, тролли и критики — моя песня номер 1!»

27 янв 2022 : 		 Новые песни KID ROCK

25 янв 2022 : 		 KID ROCK и FOREIGNER едут в совместный тур

22 дек 2021 : 		 KID ROCK ответил критикам

22 ноя 2021 : 		 DANKO JONES бомбит от нового видео KID ROCK

21 ноя 2021 : 		 Новое видео KID ROCK

27 авг 2021 : 		 KID ROCK отменил концерты из-за случаев COVID-19 в группе

23 фев 2021 : 		 У KID ROCK 18!

18 сен 2020 : 		 KID ROCK: «Я за Трампа»

15 сен 2020 : 		 KID ROCK выступил на собрании Трампа

25 окт 2017 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет осенью

9 сен 2017 : 		 Новая песня KID ROCK

16 июл 2017 : 		 Новые клипы KID ROCK

13 июл 2017 : 		 KID ROCK хочет в Сенат

14 июл 2015 : 		 TED NUGENT и KID ROCK записали новую песню "Kiss My Rebel Ass"

3 мар 2015 : 		 KID ROCK прошелся по Beyonce

8 янв 2015 : 		 Новое видео KID ROCK

14 ноя 2014 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет в феврале
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KID ROCK отменит концерты, если залы будут требовать сертификаты о прививках



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KID ROCK заверил поклонников, что не будет играть в тех залах, где будут требоваться ковидные паспорта:

«Если есть какие-то заведения — я не знаю ни об одном — они пропадут к тому времени, когда мы доберёмся до вашего города. Если нет — можете не волноваться, вы получите свои деньги обратно, потому что я тоже не приеду. Если вы думаете, что я буду стоять там и петь "Don't Tell Me How To Live" и "We The People", в то время как люди будут показывать свои чёртовы вакцинные карты и носить маски, — этому не бывать!»

KID ROCK Says He Will Cancel Concerts Where Vaccine Mandates Are Enforced



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

СтаканМарьиванны


31 янв 2022, 21:32		Наш человек! Тотальный игнор коранобесия!


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