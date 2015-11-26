DANKO JONES бомбит от нового видео KID ROCK

DANKO JONES разразился серией твиттов с негодованием относительно нового видео KID ROCK "Don't Tell Me How to Live" из-за того, что премьера состоялась в один день с вынесением оправдательного приговора Кайлу Риттенхаусу, внешнего вида некоторых персонажей клипа, участия группы MONSTER TRUCK и ещё ряда вещей — детали ниже.
Disappointed to hear of a certain band on a song with a certain musician who has been so public with his MAGA politics, including uttering the phrase “Fuck Colin Kaepernick” during a live performance.
It's tantamount to standing in solidarity with him.
Gross.
YNWA
Jotun
Evil3062
Magyar
nabastak_
Kliops144
Crane76
FCSR
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