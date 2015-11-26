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*Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?» 17
*Новое видео KID ROCK 15
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Kid Rock

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22 ноя 2021 : 		 DANKO JONES бомбит от нового видео KID ROCK

21 ноя 2021 : 		 Новое видео KID ROCK

27 авг 2021 : 		 KID ROCK отменил концерты из-за случаев COVID-19 в группе

23 фев 2021 : 		 У KID ROCK 18!

18 сен 2020 : 		 KID ROCK: «Я за Трампа»

15 сен 2020 : 		 KID ROCK выступил на собрании Трампа

25 окт 2017 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет осенью

9 сен 2017 : 		 Новая песня KID ROCK

16 июл 2017 : 		 Новые клипы KID ROCK

13 июл 2017 : 		 KID ROCK хочет в Сенат

14 июл 2015 : 		 TED NUGENT и KID ROCK записали новую песню "Kiss My Rebel Ass"

3 мар 2015 : 		 KID ROCK прошелся по Beyonce

8 янв 2015 : 		 Новое видео KID ROCK

14 ноя 2014 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет в феврале
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DANKO JONES бомбит от нового видео KID ROCK



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DANKO JONES разразился серией твиттов с негодованием относительно нового видео KID ROCK "Don't Tell Me How to Live" из-за того, что премьера состоялась в один день с вынесением оправдательного приговора Кайлу Риттенхаусу, внешнего вида некоторых персонажей клипа, участия группы MONSTER TRUCK и ещё ряда вещей — детали ниже.

DANKO JONES Calls Out MONSTER TRUCK For Appearing In Video With














































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КомментарииСкрыть/показать 8 )

YNWA


22 ноя 2021, 19:29		На хер пусть идёт этот Данко Джонс. В лицо Кид Року это скажи, по еблу сразу получишь!!11

Jotun


22 ноя 2021, 19:45		Ебала жаба гадюку, кароч.

Evil3062


22 ноя 2021, 19:48		а мне наср...ть на обоих, так же как и им на меня.

Magyar


22 ноя 2021, 19:51		Начхать на данко джонеса.

nabastak_


22 ноя 2021, 20:01		Песня зачетная.

Kliops144


22 ноя 2021, 20:18		Кид Рок красава, ыыыы. Кстати, как раз гоняю дискографию. Сто лет не слушал.

Crane76


22 ноя 2021, 20:22		Как же легко вызвать бомбёж у леваков

FCSR


22 ноя 2021, 20:35		Уже ради одного этого стоило песню выпускать.


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