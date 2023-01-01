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*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
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Транс рекламирует BUD LIGHT? KID ROCK против!



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KID ROCK обрушился с критикой на компанию Anheuser-Busch за ее решение привлечь транс-активиста и популярного инфлюэнсера Дилана Малвэни в качестве представителя бренда Bud Light.

Звезда TikTok с более чем 10 миллионами подписчиков разместил видео, рекламирующее конкурс "Мартовское безумие" пивной компании, предлагающий покупателям шанс выиграть 15 000 долларов. В результате ряд консерваторов поделились явно раздраженным отношением к партнерству, включая и KID ROCK, который разместил видео, в котором он, используя полуавтоматическую винтовку, стреляет очередью по нескольким ящикам Bud Light, которые были расставлены на столе у реки.

«Дедушка сегодня чувствует себя немного резвым. Позвольте мне сказать вам об этом как можно яснее и короче», — сказал 52-летний рокер, прежде чем расстрелять пиво. Затем он поднял средний палец и крикнул: «К черту Bud Light и к черту Anheuser-Busch!»

В воскресенье Малвэни сообщило своим подписчикам в Instagram, что Bud Light прислал ей персонализированную банку с нанесенным на нее лицом в честь 365 дней с момента начала гендерного перехода.

Однако компания Anheuser-Busch заявила, что банки с лицом Малвэни были ее личным подарком и что она является одной из сотен влиятельных людей, с которыми сотрудничает компания.

«Anheuser-Busch сотрудничает с сотнями влиятельных лиц в рамках наших брендов в качестве одного из многих способов аутентичного взаимодействия с аудиторией различных демографических групп и увлечений. Время от времени мы выпускаем уникальные памятные банки для поклонников и влиятельных лиц бренда, таких как Дилан Малвейни. Эта памятная банка была подарком в честь личной вехи и не предназначена для продажи широкой публике».




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