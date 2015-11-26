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сегодня
KID ROCK: «Сосите, тролли и критики — моя песня номер 1!»
KID ROCK написал в Твиттере:
«Да, и кстати, .... Я только что разговаривал по телефону с нашим 45-м президентом (надеюсь, 47-м), и он выразил гордость за меня, что песня "We The People" стала песней №1 на Itunes! Сосите, тролли, критики и ненавистники!
Спасибо всем фанатам, я не могу дождаться встречи с вами в туре! Жмите на педаль, б$$$ь, металл, LETS GO!!!»
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gravitgroove
Old Nothing
Saxon9
[Стих 1]
Мы люди во всем, что мы делаем
Оставь за собой право кричать "Иди на х@й"
«Надень маску, прими таблетки»
Теперь целое поколение психически больно
(Эй-да) чувак, к черту Фаучи
[Энтони Фаучи — американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист. ]
Но COVID рядом, он приближается к городу
Мы должны действовать быстро, закрыть наши границы
Джо Байден делает и СМИ поддерживают
Когда Большой Дон [Трамп] делает это, то они называют его расистом
[Хорус]
Мы, люди (о, вперед, Брэндон)
Мы, люди (о, вперед, Брэндон)
Мы, люди (о, вперед, Брэндон)
Мы люди
[Стих 2]
К черту Facebook, к черту и Twitter
И основные средства массовой информации, идите на х@й, тоже, тоже
(Ву) да, вы!
[Бридж]
Мы люди (о, да)
Мы люди
[Стих 3]
Инфляция выросла, как и минимальная заработная плата
Так что все то же самое, ни черта не изменилось
Ты кусок дерьма, я не вижу цвета
«Black lives matter»? Ни хрена подобного, мазафакер!
(Эй-да
Эй-да)
Но мы должны продолжать бороться за право быть свободными.
И ни один человек не должен соглашаться!
Мы все истекаем кровью, брат, послушай меня.
Пришло время любви и единства
[Хорус]
[Стих 4]
К черту CNN, к черту TMZ
А вы, тролли из соцсетей, вы все можете сосать диз (deez)
Deez nuts [т.е. тестикулы], вот это о чем!
Мы люди (ха-ха)
[Припев]
Если ты устал от любви и хочешь все исправить
Все, что нам нужно сделать, это просто собраться вместе
Выдержи бурю и возьми меня за руку
Тогда следуй моему примеру в землю обетованную
Потому что мы люди, мы должны объединиться
Чтобы идти на свет этих благих времен
Поднимись на борт этой лодки любви
И раскачивай эту сучку от берега к берегу!
МАНИФЕСТ: "Для того, чтобы сформировать более совершенный союз, примите и утвердите этот Основной Закон для Соединенных Штатов Америки."
[Хор]
Стоя прямо и стоя высоко!
Потому что это все за одного и один за всех
Все, все, все
Мы люди (ох)
Мы люди
Пойдем, Брэндон!
Пойдем, Брэндон!
Пойдем, Брэндон!
Saxon9
Скандирование фразы Fuck Joe Biden начало распространяться с сентября 2021 года. Let’s Go Brandon обрела популярность после того, как 2 октября репортёр NBC Келли Ставаст во время интервью с гонщиком Брэндоном Брауном неверно распознала слова, доносившиеся с трибун трассы Талладега, предположив, что зрители кричали «Let’s go Brandon». Но в итоге стало понятно, что на самом деле это была фраза Fuck Joe Biden.
Evil3062
YNWA
Ress
Crane76
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