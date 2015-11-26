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Kid Rock

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29 янв 2022 : 		 KID ROCK: «Сосите, тролли и критики — моя песня номер 1!»

27 янв 2022 : 		 Новые песни KID ROCK

25 янв 2022 : 		 KID ROCK и FOREIGNER едут в совместный тур

22 дек 2021 : 		 KID ROCK ответил критикам

22 ноя 2021 : 		 DANKO JONES бомбит от нового видео KID ROCK

21 ноя 2021 : 		 Новое видео KID ROCK

27 авг 2021 : 		 KID ROCK отменил концерты из-за случаев COVID-19 в группе

23 фев 2021 : 		 У KID ROCK 18!

18 сен 2020 : 		 KID ROCK: «Я за Трампа»

15 сен 2020 : 		 KID ROCK выступил на собрании Трампа

25 окт 2017 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет осенью

9 сен 2017 : 		 Новая песня KID ROCK

16 июл 2017 : 		 Новые клипы KID ROCK

13 июл 2017 : 		 KID ROCK хочет в Сенат

14 июл 2015 : 		 TED NUGENT и KID ROCK записали новую песню "Kiss My Rebel Ass"

3 мар 2015 : 		 KID ROCK прошелся по Beyonce

8 янв 2015 : 		 Новое видео KID ROCK

14 ноя 2014 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет в феврале
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KID ROCK: «Сосите, тролли и критики — моя песня номер 1!»



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KID ROCK написал в Твиттере:

«Да, и кстати, .... Я только что разговаривал по телефону с нашим 45-м президентом (надеюсь, 47-м), и он выразил гордость за меня, что песня "We The People" стала песней №1 на Itunes! Сосите, тролли, критики и ненавистники!

Спасибо всем фанатам, я не могу дождаться встречи с вами в туре! Жмите на педаль, б$$$ь, металл, LETS GO!!!»

KID ROCK: DONALD TRUMP Told Me He Is








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КомментарииСкрыть/показать 8 )

gravitgroove


29 янв 2022, 10:59		Молодец! Трамп - наш президент!

Old Nothing


29 янв 2022, 11:06		Сам соси, далбаеб, песня-то твоя говно!

Saxon9


29 янв 2022, 11:17		Текст песни:
[Стих 1]
Мы люди во всем, что мы делаем
Оставь за собой право кричать "Иди на х@й"

«Надень маску, прими таблетки»
Теперь целое поколение психически больно
(Эй-да) чувак, к черту Фаучи
[Энтони Фаучи — американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист. ]

Но COVID рядом, он приближается к городу
Мы должны действовать быстро, закрыть наши границы
Джо Байден делает и СМИ поддерживают
Когда Большой Дон [Трамп] делает это, то они называют его расистом

[Хорус]
Мы, люди (о, вперед, Брэндон)
Мы, люди (о, вперед, Брэндон)
Мы, люди (о, вперед, Брэндон)
Мы люди

[Стих 2]
К черту Facebook, к черту и Twitter
И основные средства массовой информации, идите на х@й, тоже, тоже
(Ву) да, вы!

[Бридж]
Мы люди (о, да)
Мы люди

[Стих 3]
Инфляция выросла, как и минимальная заработная плата
Так что все то же самое, ни черта не изменилось
Ты кусок дерьма, я не вижу цвета
«Black lives matter»? Ни хрена подобного, мазафакер!
(Эй-да
Эй-да)

Но мы должны продолжать бороться за право быть свободными.
И ни один человек не должен соглашаться!
Мы все истекаем кровью, брат, послушай меня.
Пришло время любви и единства

[Хорус]

[Стих 4]
К черту CNN, к черту TMZ
А вы, тролли из соцсетей, вы все можете сосать диз (deez)
Deez nuts [т.е. тестикулы], вот это о чем!
Мы люди (ха-ха)

[Припев]
Если ты устал от любви и хочешь все исправить
Все, что нам нужно сделать, это просто собраться вместе
Выдержи бурю и возьми меня за руку
Тогда следуй моему примеру в землю обетованную
Потому что мы люди, мы должны объединиться
Чтобы идти на свет этих благих времен
Поднимись на борт этой лодки любви
И раскачивай эту сучку от берега к берегу!

МАНИФЕСТ: "Для того, чтобы сформировать более совершенный союз, примите и утвердите этот Основной Закон для Соединенных Штатов Америки."

[Хор]

Стоя прямо и стоя высоко!
Потому что это все за одного и один за всех
Все, все, все
Мы люди (ох)
Мы люди
Пойдем, Брэндон!
Пойдем, Брэндон!
Пойдем, Брэндон!

Saxon9


29 янв 2022, 11:20		Let’s Go Brandon (с англ. — «Вперёд, Брэндон») — лозунг, который выступает в качестве замены фразе Fuck Joe Biden (с англ. — «К чёрту Байдена») и отражает негативное отношение к 46-му президенту США Джо Байдену.
Скандирование фразы Fuck Joe Biden начало распространяться с сентября 2021 года. Let’s Go Brandon обрела популярность после того, как 2 октября репортёр NBC Келли Ставаст во время интервью с гонщиком Брэндоном Брауном неверно распознала слова, доносившиеся с трибун трассы Талладега, предположив, что зрители кричали «Let’s go Brandon». Но в итоге стало понятно, что на самом деле это была фраза Fuck Joe Biden.

Evil3062


29 янв 2022, 11:20		неплохо

YNWA


29 янв 2022, 12:37		Кид Рок прекрасен.

Ress


29 янв 2022, 12:37		Фаучи та ещё шлюха пиздливая. Надеюсь ответит перед судом за всю лапшу что он высирал в течении ковида.

Crane76


29 янв 2022, 13:31		Номер один это Lord Belial и все это знают


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