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KID ROCK : «Сосите, тролли и критики — моя песня номер 1!»



KID ROCK написал в Твиттере:



«Да, и кстати, .... Я только что разговаривал по телефону с нашим 45-м президентом (надеюсь, 47-м), и он выразил гордость за меня, что песня "We The People" стала песней №1 на Itunes! Сосите, тролли, критики и ненавистники!



Спасибо всем фанатам, я не могу дождаться встречи с вами в туре! Жмите на педаль, б$$$ь, металл, LETS GO!!!»



















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