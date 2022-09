сегодня



Новое видео KID ROCK



"Never Quit", новое видео KID ROCK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bad Reputation", выпущенного 21 марта в цифровом варианте и шестого апреля на CD.



Трек-лист:



01. Don't Tell Me How To Live (feat. MONSTER TRUCK)



02. We The People



03. My Kind Of Country



04. Bad Reputation



05. Never Quit



06. Shakedown (feat. Robert James)



07. Rockin'



08. The Last Dance



09. See You Again



10. Still Somethin'



11. She's Your Baby (Now Rock Her)



12. Never Enough



13. Everything To Me



14. Cold Beer



15. Ala-Fu**In'-Bama



16. Am What I Am



17. The Nashville I Know



18. Fifty







