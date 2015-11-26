KID ROCK выступил на собрании Трампа

KID ROCK присоединился к сыну Дональда Трампа, Дональду Трампу младшему в рамках кампании "Make America Great Again", проходившей в Bumpers Landing Boat Club, Harrison Township, в которой также принимала участие Kimberly Guilfoyle, подруга сына президента. KID ROCK отыграл сет из четырех песен перед собравшимися, большая часть которых была в масках.
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