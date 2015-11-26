сегодня



KID ROCK выступил на собрании Трампа



KID ROCK присоединился к сыну Дональда Трампа, Дональду Трампу младшему в рамках кампании "Make America Great Again", проходившей в Bumpers Landing Boat Club, Harrison Township, в которой также принимала участие Kimberly Guilfoyle, подруга сына президента. KID ROCK отыграл сет из четырех песен перед собравшимися, большая часть которых была в масках.

























+0 -0



просмотров: 21

