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Kid Rock

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KID ROCK выступил на собрании Трампа



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KID ROCK присоединился к сыну Дональда Трампа, Дональду Трампу младшему в рамках кампании "Make America Great Again", проходившей в Bumpers Landing Boat Club, Harrison Township, в которой также принимала участие Kimberly Guilfoyle, подруга сына президента. KID ROCK отыграл сет из четырех песен перед собравшимися, большая часть которых была в масках.

Watch KID ROCK Perform At DONALD TRUMP Rally In Michigan











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