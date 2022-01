25 янв 2022



KID ROCK и FOREIGNER едут в совместный тур



KID ROCK при поддержке FOREIGNER и GRAND FUNK RAILROAD проведет американский тур, в рамках которого состоятся выступления в 24 городах. JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING будет разогревать публику на ряде выступлений, а основным разогревом заявлен Trey Lewis.



Даты "Bad Reputation Tour":



Apr. 06 - Evansville, IN - Ford Center^



Apr. 08 - Omaha, NE - CHI Health Center^



Apr. 09 - Saint Paul, MN - Xcel Energy Center^



Apr. 15 - Columbus, OH - Nationwide Arena^



Apr. 16 - Grand Rapids, MI - Van Andel Arena^



May 20 - Louisville, KY - KFC Yum! Center#



May 21 - Nashville, TN - Bridgestone Arena#



Jun. 10 - West Palm Beach, FL - iTHINK Financial Amphitheatre^



Jun. 11 - Tampa, FL - MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre^



Jun. 15 - Atlanta, GA - Cellairis Amphitheatre at Lakewood^



Jun. 17 - Charlotte, NC - PNC Music Pavilion^



Jun. 18 - Raleigh, NC - Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek^



Jun. 24 - Houston, TX - Cynthia Woods Mitchell Pavilion*



Jun. 25 - Dallas, TX - Dos Equis Pavilion*



Aug. 05 - Cuyahoga Falls, OH - Blossom Music Center*



Aug. 06 - Burgettstown, PA - Pavilion at Star Lake*



Aug. 12 - Noblesville, IN - Ruoff Music Center*



Aug. 17 - Cincinnati, OH - Riverbend Music Center*



Aug. 19 - Tinley Park, IL - Hollywood Casino Amphitheatre*



Aug. 20 - St. Louis, MO - Hollywood Casino Amphitheatre*



Aug. 24 - Mansfield, MA - Xfinity Center*



Aug. 26 - Bristow, VA - Jiffy Lube Live*



Aug. 27 - Holmdel, NJ - PNC Bank Arts Center*



Sep. 16 - Clarkston, MI - Pine Knob Music Theatre*



Sep. 17 - Clarkston, MI - Pine Knob Music Theatre*



* With FOREIGNER

^ With GRAND FUNK RAILROAD

# With JASON BONHAM'S LED ZEPPELIN EVENING



All dates feature special appearance by Trey Lewis







+0 -1



просмотров: 237