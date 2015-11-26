сегодня



KID ROCK отменил концерты из-за случаев COVID-19 в группе



KID ROCK отменил выступления, намеченные на ближайшие выходные из-за выявленных случаев COVID-19 в группе.



«Шоу Билли Боба в эти выходные... Я в бешенстве. Больше половины группы больны гребаным ковидом (не я), и прежде чем вы, обосравшиеся блогеры и медийные тролли, разинете рты, многие из них, как и я, прошли вакцинацию. Я все равно собирался приехать и зажечь, поиграть на акустике, диджеить или даже просто подурачиться. Deez Nutz!!! — или хотя бы попытаться развлечь вас, добрые люди. Но серьезно, это дерьмо вышло из-под моего контроля. Я очень расстроен, и вы знаете, что я никогда бы не отменил мероприятие, если бы мне не было нужно сделать это. Поэтому мне очень жаль».



В постскриптуме он добавил: «Благослови Господь наших военных, особенно тех, кто погиб сегодня в Афганистане. Я расстроен этим гораздо больше, чем каким-то дурацким вирусом и пропуском пары концертов. Мое сердце кровью обливается за них и их близких.



Я надеюсь, что мы выбьем все дерьмо из этих ублюдков и пошлем четкое послание... Но я беспокоюсь, что Байден слишком много болтает. Помолитесь за павших, считайте, что вам повезло, и благословите Америку».































+0 -1



( 1 ) просмотров: 255

