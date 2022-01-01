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*Новое видео KID ROCK 13
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Kid Rock

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KID ROCK: «Трамп спрашивал моего совета насчёт Северной Кореи»



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В рамках недавней беседы с Такером Карлсоном KID ROCK сказал следующее:

«[Трамп] хотел опубликовать твит... Я не люблю говорить не по делу. Надеюсь, я не буду. Но твит был, и я перефразирую, он был такой: "Если вы когда-нибудь присоединитесь к халифату, ну, знаете, попытаетесь сделать это, вы будете мертвы".

Он спрашивает: "Что ты думаешь?" Я отвечаю: "Потрясающе. Я не могу придумать ничего лучше". Но потом оно появилось и было... Перефразировано и стало более политизировано, чтобы выглядеть политически корректным. Просто "бойтесь"».

Музыкант заметил, что однажды они с Трампом "рассматривали карты". Я такой, типа: "Я что, должен быть замешан в этом дерьме?" Как будто я временами делаю грязные записи. Так и есть.

"Что, по-твоему, мы должны делать с Северной Кореей?". Я такой: "Что? Не думаю, что я компетентен отвечать на этот вопрос"».

KID ROCK также похвалил Трампа за то, что он говорит «с наскока»:

«Если вы посмотрите интервью Джо Байдена и интервью Трампа, это две большие разницы. А Трамп говорит "с наскока".

Я понимаю, каково это, иногда ты ошибаешься. Но я бы предпочёл бы услышать, как кто-то говорит отсюда [от души] и ошибается время от времени».

KID ROCK Says DONALD TRUMP Asked For His Advice On North Korea And ISIS





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