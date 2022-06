сегодня



Видео с текстом от PRIMAL FEAR



Atomic Fire 15 июля выпустят обновленную версию дебютного альбома PRIMAL FEAR »Primal Fear«, который будет доступен в диджипаке и на винилах разного цвета:



01. Primal Fear

02. Chainbreaker

03. Silver & Gold

04. Promised Land

05. Formula One

06. Dollars

07. Nine Lives

08. Tears Of Rage

09. Speedking

10. Battalions Of Hate

11. Running In The Dust

12. Thunderdome

Bonus Tracks

13. Breaker (ACCEPT Cover)

14. Chainbreaker (live)

15. Running In The Dust (live)



Обновленная версия "Running In The Dust" доступна ниже.







