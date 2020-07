сегодня



Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR



PRIMAL FEAR опубликовали трейлер к новому альбому "Metal Commando", выход которого намечен на 24 июля на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. I Am Alive



02. Along Came The Devil



03. Halo



04. Hear Me Calling



05. The Lost & The Forgotten



06. My Name Is Fear



07. I Will Be Gone



08. Raise Your Fists



09. Howl Of The Banshee



10. Afterlife



11. Infinity



Bonus CD (limited edition 2-CD digipak)



12. Rising Fear



13. Leave Me Alone



14. Second To None



15. Crucify Me







