Три альбома PRIMAL FEAR будут переизданы на цветном виниле



Германские металлисты PRIMAL FEAR 14 июня на Nuclear Blast переиздадут на цветном виниле три своих студийных альбома — "Primal Fear" (1998), "Jaws Of Death" (1999) и "Nuclear Fire" (2001).



Трек-лист "Primal Fear":



Side A

“Primal Fear”

“Chainbreaker”

“Silver & Gold”

“Promised Land”

“Formula One”

“Dollars”

“Nine Lives”



Side B

“Tears Of Rage”

“Speedking”

“Battalions Of Hate”

“Running In The Dust”

“Thunderdome”



Трек-лист "Jaws Of Death" (2LP):



Side A

“Jaws Of Death”

“Final Embrace”

“Save A Prayer”

“Church Of Blood”



Side B

“Into The Future”

“Under Your Spell”

“Play To Kill”

“Nation In Fear”



Side C

“When The Night Comes”

“Fight To Survive”

“Hatred In My Soul”



Side D (bonus)

“Horrorscope”

“Kill The King”



Трек-лист "Nuclear Fire" (2LP):



Side A

“Angel In Black”

“Kiss Of Death”

“Back From Hell”

“Now Or Never”



Side B

“Fight The Fire”

“Eye Of An Eagle”

“Bleed For Me”



Side C

“Nuclear Fire”

“Red Rain”

“Iron Fist In A Velvet Glove” (bonus)



Side D

“Fire On The Horizon”

“Living For Metal”

“Out In The Fields” (bonus)

“Breaker” (bonus)













