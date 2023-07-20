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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 58
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 38
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
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Primal Fear

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31 май 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

10 фев 2023 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет осенью

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от PRIMAL FEAR

10 июн 2022 : 		 PRIMAL FEAR все еще не могут

13 май 2022 : 		 Переиздание PRIMAL FEAR выйдет летом

9 фев 2022 : 		 Гитарист PRIMAL FEAR выпускает сольный альбом

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20 авг 2021 : 		 PRIMAL FEAR отменили концерты в 2021–2022 годах

19 апр 2021 : 		 PRIMAL FEAR впервые попали в чарты синглов

9 апр 2021 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

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7 дек 2020 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR исполняет HÉROES DEL SILENCIO

15 авг 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

7 авг 2020 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR в чартах

2 авг 2020 : 		 Успехи PRIMAL FEAR в чартах

24 июл 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

9 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

1 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

21 июн 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

19 июн 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

15 май 2020 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

1 май 2020 : 		 PRIMAL FEAR выпустят сингл весной

3 апр 2020 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет летом

6 фев 2020 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR: «Мы переплюнем "Apocalypse"»

25 июн 2019 : 		 Новый барабанщик в PRIMAL FEAR
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|||| 20 июл 2023

Новое видео PRIMAL FEAR



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Deep In The Night, новое видео PRIMAL FEAR, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Code Red, выход которого намечен на первое сентября на Atomic Fire Records.




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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20 июл 2023
Corpsegrinder04
Фотка допотопная с Рэнди Блэком и худым Синнером.
20 июл 2023
G
Gustaff
Зато они душевные ребята. На Вакене их просто боготворят. Синнер с Ральфом просто любимчики всеобщие.
20 июл 2023
Corpsegrinder04
Ну хз. Песня по сути заурядное дерьмо, коего в их творчестве процентов 50. Ещё на эту срань и клип сняли. А вообще Праймал поразительная группа в том плане, что почти на каждом альбоме есть отличные хиты и откровенная хуерга -джи джи джи, как этот трек. Группа почти без средних проходняков.

просмотров: 787

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