Новое видео PRIMAL FEAR



"Hear Me Calling", новое видео группы PRIMAL FEAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Metal Commando", выходящего 24 июля на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. I Am Alive



02. Along Came The Devil



03. Halo



04. Hear Me Calling



05. The Lost & The Forgotten



06. My Name Is Fear



07. I Will Be Gone



08. Raise Your Fists



09. Howl Of The Banshee



10. Afterlife



11. Infinity



Bonus CD (limited edition 2-CD digipak)



12. Rising Fear



13. Leave Me Alone



14. Second To None



15. Crucify Me







