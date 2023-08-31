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*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 28
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Drum-cam от SEPULTURA 14
*CARLOS SANTANA сдал назад 14
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Primal Fear

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31 авг 2023 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

20 июл 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

31 май 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

10 фев 2023 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет осенью

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от PRIMAL FEAR

10 июн 2022 : 		 PRIMAL FEAR все еще не могут

13 май 2022 : 		 Переиздание PRIMAL FEAR выйдет летом

9 фев 2022 : 		 Гитарист PRIMAL FEAR выпускает сольный альбом

21 дек 2021 : 		 Гитарист PRIMAL FEAR: «8 месяцев — 8 больниц»

20 авг 2021 : 		 PRIMAL FEAR отменили концерты в 2021–2022 годах

19 апр 2021 : 		 PRIMAL FEAR впервые попали в чарты синглов

9 апр 2021 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

13 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN споет с PRIMAL FEAR

7 дек 2020 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR исполняет HÉROES DEL SILENCIO

15 авг 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

7 авг 2020 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR в чартах

2 авг 2020 : 		 Успехи PRIMAL FEAR в чартах

24 июл 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

9 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

1 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

21 июн 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

19 июн 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

15 май 2020 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

1 май 2020 : 		 PRIMAL FEAR выпустят сингл весной

3 апр 2020 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет летом

6 фев 2020 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR: «Мы переплюнем "Apocalypse"»
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|||| сегодня

Новая песня PRIMAL FEAR



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Atomic Fire опубликовали официальное видео с текстом на песню PRIMAL FEAR "Cancel Culture", которая будет включена в новый альбом "Code Red", выходящий в День Знаний:

01. Another Hero
02. Bring That Noise
03. Deep In The Night
04. Cancel Culture
05. Play A Song
06. The World Is On Fire
07. Their Gods Have Failed
08. Steelmelter
09. Raged By Pain
10. Forever
11. Fearless

Matt Sinner: «Есть страны, в которых вы просто исчезнете, если выскажете свое мнение. Это невыносимые условия. Но я не собираюсь отступать. Я всегда был бунтарем, я не хочу подстраиваться. И я не обязан также выступать в определенных странах. Все просто».

Ralf Scheepers: «То, как испортилась культура общения друг с другом, стало совсем невыносимо. Люди перестали уважать друг друга, и это опасное развитие и перспектива. Такое же печальное развитие событий происходит со всеми "воинами клавиатуры", которые прячутся за выдуманным именем пользователя, чтобы выплеснуть свою ненависть, зависть или разочарование. Я никогда не буду воспринимать это как приглашение "добро пожаловать в Интернет", это просто не работает!»




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31 авг 2023
V
Vareg
Огласите весь список, пжлст (с)

просмотров: 501

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