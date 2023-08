сегодня



Новая песня PRIMAL FEAR



Atomic Fire опубликовали официальное видео с текстом на песню PRIMAL FEAR "Cancel Culture", которая будет включена в новый альбом "Code Red", выходящий в День Знаний:



01. Another Hero

02. Bring That Noise

03. Deep In The Night

04. Cancel Culture

05. Play A Song

06. The World Is On Fire

07. Their Gods Have Failed

08. Steelmelter

09. Raged By Pain

10. Forever

11. Fearless



Matt Sinner: «Есть страны, в которых вы просто исчезнете, если выскажете свое мнение. Это невыносимые условия. Но я не собираюсь отступать. Я всегда был бунтарем, я не хочу подстраиваться. И я не обязан также выступать в определенных странах. Все просто».



Ralf Scheepers: «То, как испортилась культура общения друг с другом, стало совсем невыносимо. Люди перестали уважать друг друга, и это опасное развитие и перспектива. Такое же печальное развитие событий происходит со всеми "воинами клавиатуры", которые прячутся за выдуманным именем пользователя, чтобы выплеснуть свою ненависть, зависть или разочарование. Я никогда не буду воспринимать это как приглашение "добро пожаловать в Интернет", это просто не работает!»







