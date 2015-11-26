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Primal Fear

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21 дек 2021 : 		 Гитарист PRIMAL FEAR: «8 месяцев — 8 больниц»

20 авг 2021 : 		 PRIMAL FEAR отменили концерты в 2021–2022 годах

19 апр 2021 : 		 PRIMAL FEAR впервые попали в чарты синглов

9 апр 2021 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

13 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN споет с PRIMAL FEAR

7 дек 2020 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR исполняет HÉROES DEL SILENCIO

15 авг 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

7 авг 2020 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR в чартах

2 авг 2020 : 		 Успехи PRIMAL FEAR в чартах

24 июл 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

9 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

1 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

21 июн 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

19 июн 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

15 май 2020 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

1 май 2020 : 		 PRIMAL FEAR выпустят сингл весной

3 апр 2020 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет летом

6 фев 2020 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR: «Мы переплюнем "Apocalypse"»

25 июн 2019 : 		 Новый барабанщик в PRIMAL FEAR

22 апр 2019 : 		 Три альбома PRIMAL FEAR будут переизданы на цветном виниле

19 апр 2019 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

4 янв 2019 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR на Wacken Open Air 2017

30 сен 2018 : 		 Видео с текстом от PRIMAL FEAR

8 сен 2018 : 		 PRIMAL FEAR на NUCLEAR BLAST

6 авг 2018 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR о двадцатилетии группы

2 авг 2018 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR
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Гитарист PRIMAL FEAR: «8 месяцев — 8 больниц»



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Mat Sinner опубликовал следующее сообщение:

«После восьми месяцев в восьми больницах, цель — попасть домой 12 февраля 2022 года. Поставьте за меня свечку на Рождество, надо еще много сделать вместе».

PRIMAL FEAR's MAT SINNER Has Spent Last Eight Months In Eight Different Hospitals



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

graillyc


21 дек 2021, 00:25		Вот те на. Здоровья Мэту, что бы там ни было


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