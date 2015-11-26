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Гитарист PRIMAL FEAR : «8 месяцев — 8 больниц»



Mat Sinner опубликовал следующее сообщение:



«После восьми месяцев в восьми больницах, цель — попасть домой 12 февраля 2022 года. Поставьте за меня свечку на Рождество, надо еще много сделать вместе».







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