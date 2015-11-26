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Primal Fear

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TARJA TURUNEN споет с PRIMAL FEAR



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PRIMAL FEAR девятого апреля на Nuclear Blast выпустят новый ЕР "I Will Be Gone", в записи которой в качестве специальной гостьи примет участие TARJA TURUNEN.

Трек-лист:

01. I Will Be Gone (feat. Tarja Turunen)

02. Vote For No Confidence

03. Rising Fear

04. Leave Me Alone

05. Second to None

ЕР будет доступен на винилах разных цветов, на виниле особой формы, в цифровом варианте и на CD в диджипаке.

Sinner: «В нашем окончательном списке пожеланий было три известных вокалиста. То, что именно Tarja приняла участие в исполнении этой песни, для нас всех стало предметом настоящей гордости. Совместная работа над песней и видео была полностью расслабленной и профессиональной - огромный опыт, в том числе и потому, что голоса Tarja и Ralf'a невероятно хорошо сочетаются друг с другом. Теперь мы можем расширить сагу "Metal Commando" уникальной главой. Мы все очень гордимся этим синглом».

Turunen: «Я была очень рада получить приглашение принять участие в прекрасной песне PRIMAL FEAR "I Will Be Gone". Мы начали свою карьеру почти в одно и то же время много лет назад и наконец-то получили шанс работать вместе. Мне нравится эта песня и лично она помогла мне сохранить связь и вновь зажечь, пусть пока и в студии. Я очень надеюсь, что людям понравится это сотрудничество и что оно доставит им радость, особенно в эти трудные времена, которые мы переживаем в настоящий момент».

PRIMAL FEAR Recruits TARJA TURUNEN For 'I Will Be Gone' Single



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