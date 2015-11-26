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PRIMAL FEAR отменили концерты в 2021–2022 годах



PRIMAL FEAR опубликовали следующее сообщение:



«Дорогие поклонники и друзья PRIMAL FEAR. Мы с глубоким сожалением сообщаем вам, что из-за серьёзной болезни группа вынуждена отменить все концерты, запланированные на 2021 и 2022 годы. На данный момент мы не можем предсказать, когда группа сможет продолжить то, что любит больше всего: давать концерты.



Пожалуйста, оставайтесь с нами, и мы сообщим вам, как только у нас появятся новости. Не болейте!»





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