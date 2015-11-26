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Primal Fear

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20 авг 2021 : 		 PRIMAL FEAR отменили концерты в 2021–2022 годах

19 апр 2021 : 		 PRIMAL FEAR впервые попали в чарты синглов

9 апр 2021 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

13 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN споет с PRIMAL FEAR

7 дек 2020 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR исполняет HÉROES DEL SILENCIO

15 авг 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

7 авг 2020 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR в чартах

2 авг 2020 : 		 Успехи PRIMAL FEAR в чартах

24 июл 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

9 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

1 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

21 июн 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

19 июн 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

15 май 2020 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

1 май 2020 : 		 PRIMAL FEAR выпустят сингл весной

3 апр 2020 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет летом

6 фев 2020 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR: «Мы переплюнем "Apocalypse"»

25 июн 2019 : 		 Новый барабанщик в PRIMAL FEAR

22 апр 2019 : 		 Три альбома PRIMAL FEAR будут переизданы на цветном виниле

19 апр 2019 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

4 янв 2019 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR на Wacken Open Air 2017

30 сен 2018 : 		 Видео с текстом от PRIMAL FEAR

8 сен 2018 : 		 PRIMAL FEAR на NUCLEAR BLAST

6 авг 2018 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR о двадцатилетии группы

2 авг 2018 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

29 июн 2018 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR
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PRIMAL FEAR отменили концерты в 2021–2022 годах



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PRIMAL FEAR опубликовали следующее сообщение:

«Дорогие поклонники и друзья PRIMAL FEAR. Мы с глубоким сожалением сообщаем вам, что из-за серьёзной болезни группа вынуждена отменить все концерты, запланированные на 2021 и 2022 годы. На данный момент мы не можем предсказать, когда группа сможет продолжить то, что любит больше всего: давать концерты.

Пожалуйста, оставайтесь с нами, и мы сообщим вам, как только у нас появятся новости. Не болейте!»



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

graillyc


20 авг 2021, 15:51		Ого. Надеюсь, все там живы останутся (

olly71


20 авг 2021, 16:32		Серьёзная болезнь у кого ? у группы ?

Санчез


20 авг 2021, 16:40		olly71, как обычно, кто то чето подхватил. как Джонатан Дэвис и еще кто то из людей из разных группы как было в прошлых новостях

olly71


20 авг 2021, 17:10		Это чего надо подхватить что бы на полтора года отменить всю деятельность группы ? Мастейн рак за 5 месяцев вылечил . Ковид даже в тяжёлой форме полностью вылечивается за пару месяцев . тяжёлый перелом позвоночника лечится полгода . Ампутация - через 2 месяца вокалист Грим Рипер был в строю.

Санчез


20 авг 2021, 17:17		Ну лимп бизкит, корн и кто там еще перенесли свои выступления на месяцы и год. Ковид, сука, ковид... или другая херня.

Darkside.ru Member

Blindman


20 авг 2021, 18:10		Ну на крайняк порипаете денек да забудете, делофф то


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