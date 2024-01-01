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*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 24
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Primal Fear

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|||| сегодня

Matt Sinner вновь у микрофона



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В 2021 году у Sinner'a возникла крайне неблагоприятная реакция на вакцинацию COVID-19, и вот он опубликовал следующее сообщение:

«Впервые после нахождения на искусственном дыхании и обучения речи сегодня я снова оказался за микрофоном в студии. Мне все еще нужно немного поднапрячься, чтобы вернуться на 100%, но я рад, что прогресс налицо, ощущения на удивление отличные, а кроме того, есть Ralf [Scheepers, вокалист Primal Fear], который знает, как будет лучше для вокального отдела Fear, и это добавляет еще больше воодушевления!»

PRIMAL FEARвЂ™s MAT SINNER вЂ“ вЂњFor The First Time After The Artificial Respiration And Learning To Speak Again, I Was Back Today Behind A MicrophoneвЂ¦вЂќ




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