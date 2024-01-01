Matt Sinner вновь у микрофона

В 2021 году у Sinner'a возникла крайне неблагоприятная реакция на вакцинацию COVID-19, и вот он опубликовал следующее сообщение:
«Впервые после нахождения на искусственном дыхании и обучения речи сегодня я снова оказался за микрофоном в студии. Мне все еще нужно немного поднапрячься, чтобы вернуться на 100%, но я рад, что прогресс налицо, ощущения на удивление отличные, а кроме того, есть Ralf [Scheepers, вокалист Primal Fear], который знает, как будет лучше для вокального отдела Fear, и это добавляет еще больше воодушевления!»
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