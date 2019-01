4 янв 2019



Видео с выступления PRIMAL FEAR на Wacken Open Air 2017



Ветераны пауэр-металла PRIMAL FEAR летом 2017 года выступили на фестивале Wacken Open Air. Профессиональное видео с выступления группы доступно для прослушивания ниже.



Сет-лист:



"Final Embrace"

"In Metal We Trust "

"Angel In Black"

"Sign Of Fear"

"Nuclear Fire"

"Angels Of Mercy"

"The End Is Near"

"Chainbreaker"

"Metal Is Forever"











просмотров: 620