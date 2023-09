4 сен 2023



Видео с выступления PRIMAL FEAR



Видео с выступления PRIMAL FEAR по случаю выпуска нового альбома Code Red, проходившего первого сентября в Штутгарте, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Chainbreaker"

"Rollercoaster"

"The World Is On Fire"

"Deep In The Night"

"Face the Emptiness"

"Another Hero"

"Nuclear Fire"

"Hear Me Calling"

"Fighting The Darkness"

"King Of Madness"

"The End Is Near"

"When Death Comes Knocking"

"Metal Is Forever"

"Final Embrace" (with Mat Sinner)





Encore:

"Running In The Dust"

"Angel In Black"







