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Primal Fear

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Новый альбом PRIMAL FEAR в чартах



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Выпущенный в конце июля 13-й альбом PRIMAL FEAR "Metal Commando" занял высокие места в чартах разных стран, в том числе совершил шесть попаданий в топ-10.

Басист и продюсер Mat Sinner сказал:

«Да, мы были уверены, что сочинили и записали великий альбом, но решающее слово принадлежало нашим поклонникам. Мы переполнены чувствами, получив такой отклик и такую реакцию. Нам пришло столько позитивных сообщений! В это просто не верится! Огромное спасибо всем нашим верным фэнам за то, что вы продолжаете верить в нас. Благодарю всех, кто помог сделать "Metal Commando" таким успешным! Единственное, чего сейчас не хватает, это возвращения на сцену! Спасибо!"

Трек-лист:

“I Am Alive”
“Along Came The Devil”
“Halo”
“Hear Me Calling”
“The Lost & The Forgotten”
“My Name Is Fear”
“I Will Be Gone”
“Raise Your Fists”
“Howl Of The Banshee”
“Afterlife”
“Infinity”

Bonus CD (Ltd. Edition 2-CD Digipak):

“Rising Fear”
“Leave Me Alone”
“Second To None”
“Crucify Me”

"I Am Alive" video
"Along Came The Devil" lyric video

PRIMAL FEAR - Metal Commando Worldwide Chart Entries Revealed:



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