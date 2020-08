сегодня



Новый альбом PRIMAL FEAR в чартах



Выпущенный в конце июля 13-й альбом PRIMAL FEAR "Metal Commando" занял высокие места в чартах разных стран, в том числе совершил шесть попаданий в топ-10.



Басист и продюсер Mat Sinner сказал:



«Да, мы были уверены, что сочинили и записали великий альбом, но решающее слово принадлежало нашим поклонникам. Мы переполнены чувствами, получив такой отклик и такую реакцию. Нам пришло столько позитивных сообщений! В это просто не верится! Огромное спасибо всем нашим верным фэнам за то, что вы продолжаете верить в нас. Благодарю всех, кто помог сделать "Metal Commando" таким успешным! Единственное, чего сейчас не хватает, это возвращения на сцену! Спасибо!"



Трек-лист:



“I Am Alive”

“Along Came The Devil”

“Halo”

“Hear Me Calling”

“The Lost & The Forgotten”

“My Name Is Fear”

“I Will Be Gone”

“Raise Your Fists”

“Howl Of The Banshee”

“Afterlife”

“Infinity”



Bonus CD (Ltd. Edition 2-CD Digipak):



“Rising Fear”

“Leave Me Alone”

“Second To None”

“Crucify Me”



"I Am Alive" video

"Along Came The Devil" lyric video







