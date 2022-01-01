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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 23
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 15
*Новое видео KREATOR 13
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Primal Fear

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13 май 2022 : 		 Переиздание PRIMAL FEAR выйдет летом

9 фев 2022 : 		 Гитарист PRIMAL FEAR выпускает сольный альбом

21 дек 2021 : 		 Гитарист PRIMAL FEAR: «8 месяцев — 8 больниц»

20 авг 2021 : 		 PRIMAL FEAR отменили концерты в 2021–2022 годах

19 апр 2021 : 		 PRIMAL FEAR впервые попали в чарты синглов

9 апр 2021 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

13 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN споет с PRIMAL FEAR

7 дек 2020 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR исполняет HÉROES DEL SILENCIO

15 авг 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

7 авг 2020 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR в чартах

2 авг 2020 : 		 Успехи PRIMAL FEAR в чартах

24 июл 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

9 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

1 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

21 июн 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

19 июн 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

15 май 2020 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

1 май 2020 : 		 PRIMAL FEAR выпустят сингл весной

3 апр 2020 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет летом

6 фев 2020 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR: «Мы переплюнем "Apocalypse"»

25 июн 2019 : 		 Новый барабанщик в PRIMAL FEAR

22 апр 2019 : 		 Три альбома PRIMAL FEAR будут переизданы на цветном виниле

19 апр 2019 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

4 янв 2019 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR на Wacken Open Air 2017

30 сен 2018 : 		 Видео с текстом от PRIMAL FEAR

8 сен 2018 : 		 PRIMAL FEAR на NUCLEAR BLAST
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Переиздание PRIMAL FEAR выйдет летом



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Atomic Fire 15 июля выпустят обновленную версию дебютного альбома PRIMAL FEAR »Primal Fear«, который будет доступен в диджипаке и на винилах разного цвета:

01. Primal Fear
02. Chainbreaker
03. Silver & Gold
04. Promised Land
05. Formula One
06. Dollars
07. Nine Lives
08. Tears Of Rage
09. Speedking
10. Battalions Of Hate
11. Running In The Dust
12. Thunderdome
Bonus Tracks
13. Breaker (ACCEPT Cover)
14. Chainbreaker (live)
15. Running In The Dust (live)

Обновленная версия "Chainbreaker" доступна ниже.




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