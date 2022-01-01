Переиздание PRIMAL FEAR выйдет летом

Atomic Fire 15 июля выпустят обновленную версию дебютного альбома PRIMAL FEAR »Primal Fear«, который будет доступен в диджипаке и на винилах разного цвета:
01. Primal Fear
02. Chainbreaker
03. Silver & Gold
04. Promised Land
05. Formula One
06. Dollars
07. Nine Lives
08. Tears Of Rage
09. Speedking
10. Battalions Of Hate
11. Running In The Dust
12. Thunderdome
Bonus Tracks
13. Breaker (ACCEPT Cover)
14. Chainbreaker (live)
15. Running In The Dust (live)
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