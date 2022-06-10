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PRIMAL FEAR все еще не могут



Вокалист PRIMAL FEAR Ralf Scheepers в рамках недавней беседы рассказал о состоянии здоровья Matt'a Sinner'a:



«Он на правильном пути. Это нелегко. Мы до сих пор не можем выступать с концертами, после того как натворил COVID. Мы приятели и друзья - мы преданы друг другу — и мы просто держимся вместе. И мы решили, что не будем выступать, пока он снова не поправится. Но это как раз сейчас очень актуальная тема, о которой мы говорим, и это будет следующим шагом. Что я знаю, так это то, что все сочиняют и пишут как сумасшедшие. Так что это всегда есть что-то хорошее в чем-то плохом».







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