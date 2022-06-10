Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 48
*Профессиональное видео с выступления SODOM 37
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 11
*Видео с выступления IRON MAIDEN 9
*Новое видео KREATOR 9
*Новое видео STRATOVARIUS 8
*KISS опять подловили 7
*EVANESCENCE дебютировали в новом составе 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 48
*Профессиональное видео с выступления SODOM 37
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 11
[= ||| все новости группы



*

Primal Fear

*



10 июн 2022 : 		 PRIMAL FEAR все еще не могут

13 май 2022 : 		 Переиздание PRIMAL FEAR выйдет летом

9 фев 2022 : 		 Гитарист PRIMAL FEAR выпускает сольный альбом

21 дек 2021 : 		 Гитарист PRIMAL FEAR: «8 месяцев — 8 больниц»

20 авг 2021 : 		 PRIMAL FEAR отменили концерты в 2021–2022 годах

19 апр 2021 : 		 PRIMAL FEAR впервые попали в чарты синглов

9 апр 2021 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

13 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN споет с PRIMAL FEAR

7 дек 2020 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR исполняет HÉROES DEL SILENCIO

15 авг 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

7 авг 2020 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR в чартах

2 авг 2020 : 		 Успехи PRIMAL FEAR в чартах

24 июл 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

9 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

1 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

21 июн 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

19 июн 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

15 май 2020 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

1 май 2020 : 		 PRIMAL FEAR выпустят сингл весной

3 апр 2020 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет летом

6 фев 2020 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR: «Мы переплюнем "Apocalypse"»

25 июн 2019 : 		 Новый барабанщик в PRIMAL FEAR

22 апр 2019 : 		 Три альбома PRIMAL FEAR будут переизданы на цветном виниле

19 апр 2019 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

4 янв 2019 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR на Wacken Open Air 2017

30 сен 2018 : 		 Видео с текстом от PRIMAL FEAR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PRIMAL FEAR все еще не могут



zoom
Вокалист PRIMAL FEAR Ralf Scheepers в рамках недавней беседы рассказал о состоянии здоровья Matt'a Sinner'a:

«Он на правильном пути. Это нелегко. Мы до сих пор не можем выступать с концертами, после того как натворил COVID. Мы приятели и друзья - мы преданы друг другу — и мы просто держимся вместе. И мы решили, что не будем выступать, пока он снова не поправится. Но это как раз сейчас очень актуальная тема, о которой мы говорим, и это будет следующим шагом. Что я знаю, так это то, что все сочиняют и пишут как сумасшедшие. Так что это всегда есть что-то хорошее в чем-то плохом».




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 июн 2022
грозакоммунистов
Одни из немногих в HM, кто делает музло за которое не стыдно.

просмотров: 280

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом