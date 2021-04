сегодня



PRIMAL FEAR впервые попали в чарты синглов



PRIMAL FEAR девятого апреля на Nuclear Blast выпустили новый ЕР "I Will Be Gone", в записи которой в качестве специальной гостьи примет участие TARJA TURUNEN. Благодаря этому группа впервые вошла в национальные чарты синглов.







