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Primal Fear

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19 апр 2021 : 		 PRIMAL FEAR впервые попали в чарты синглов

9 апр 2021 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

13 дек 2020 : 		 TARJA TURUNEN споет с PRIMAL FEAR

7 дек 2020 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR исполняет HÉROES DEL SILENCIO

15 авг 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

7 авг 2020 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR в чартах

2 авг 2020 : 		 Успехи PRIMAL FEAR в чартах

24 июл 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

9 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

1 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

21 июн 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR

19 июн 2020 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

15 май 2020 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

1 май 2020 : 		 PRIMAL FEAR выпустят сингл весной

3 апр 2020 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет летом

6 фев 2020 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR: «Мы переплюнем "Apocalypse"»

25 июн 2019 : 		 Новый барабанщик в PRIMAL FEAR

22 апр 2019 : 		 Три альбома PRIMAL FEAR будут переизданы на цветном виниле

19 апр 2019 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

4 янв 2019 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR на Wacken Open Air 2017

30 сен 2018 : 		 Видео с текстом от PRIMAL FEAR

8 сен 2018 : 		 PRIMAL FEAR на NUCLEAR BLAST

6 авг 2018 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR о двадцатилетии группы

2 авг 2018 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

29 июн 2018 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

23 май 2018 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR
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PRIMAL FEAR впервые попали в чарты синглов



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PRIMAL FEAR девятого апреля на Nuclear Blast выпустили новый ЕР "I Will Be Gone", в записи которой в качестве специальной гостьи примет участие TARJA TURUNEN. Благодаря этому группа впервые вошла в национальные чарты синглов.

PRIMAL FEAR Enter German Single Charts For The First Time With "I Will Be Gone" Featuring TARJA;



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

ElectricRetard


19 апр 2021, 18:26		Вот вам и бывшая вокалистка Найтвиш.

resurgamresponses


19 апр 2021, 18:43		участие Тарьюшки все еще мощный инфоповод

баллада в лучших традициязх

xRReth


19 апр 2021, 19:18		i double that
здорово


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