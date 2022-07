сегодня



Новое видео THUNDERMOTHER



Black And Gold, новое видео THUNDERMOTHER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Black And Gold", который был записан в студии Bagpipe Studios в Стокгольме. Сведение и мастеринг сделал Søren Andersen в Medley Studios в Копенгагене. Релиз намечен на 19 августа на AFM Records:



The Light In The Sky

Black And Gold

Raise Your Hands

Hot Mess

Wasted

Watch Out

I Don’t Know You

Looks No Hooks

Loud And Free

Try With Love

Stratosphere

Borrowed Time http://www.thundermother.com/







