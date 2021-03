сегодня



Новое видео THUNDERMOTHER



"The Road Is Ours", новое видео группы THUNDERMOTHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из делюкс-версии альбома Heat Wave:



CD1:

"Loud And Alive"

"Dog From Hell"

"Back In ‘76"

"Into The Mud"

"Heat Wave"

"Sleep"

"Driving In Style"

"Free Ourselves"

"Mexico"

"Purple Sky"

"Ghosts"

"Somebody Love Me"

"Bad Habits"



CD2:

"The Road Is Ours"

"Show Me What You Got"

"You Can´t Handle Me"

"Driving In Style" (Acoustic)

"Dog From Hell" (Acoustic)

"Sleep Feat. Jesper Binzer" (Acoustic)

"Give Me Some Lights" (Live)

"Thunderous" (Live)

"Hellevator" (Live)

"Rock'n'Roll Heaven" (feat. Dregen & Pontus Snibb)







