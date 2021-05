30 май 2021



THUNDERMOTHER переиздали альбом



THUNDERMOTHER выпустили делюкс-версию альбома "Heat Wave", которая доступна в варианте двойного CD и на виниле разных цветов.



Трек-лист:



CD1

"Loud And Alive"

"Dog From Hell"

"Back In ‘76"

"Into The Mud"

"Heat Wave"

"Sleep"

"Driving In Style"

"Free Ourselves"

"Mexico"

"Purple Sky"

"Ghosts"

"Somebody Love Me"

"Bad Habits"



CD2:

"The Road Is Ours"

"Show Me What You Got"

"You Can´t Handle Me"

"Driving In Style" (Acoustic)

"Dog From Hell "(Acoustic)

"Sleep" (Acoustic feat. Jesper Binzer)

"Give Me Some Lights" (Live)

"Thunderous" (Live)

"Hellevator" (Live)

"Rock'n'Roll Heaven" (feat. Dregen & Pontus Snibb)







+1 -0



просмотров: 218