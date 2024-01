сегодня



Новое видео THUNDERMOTHER



"Speaking Of The Devil", новое видео группы THUNDERMOTHER, доступно для просмотра ниже. Второй сингл группы в новом составе спродюсировал датчанин Søren Andersen (PRETTY MAIDS, D-A-D, Glenn Hughes, Mike Tramp). В прошлом году после ухода трех участниц коллектива к основательнице THUNDERMOTHER гитаристке Filippa'е Nässil присоединились певица Linnéa Vikström (THERION, AT THE MOVIES), басистка Majsan Lindberg, которая уже играла в группе раньше, и барабанщица Joan Massing (HONEY CREEK).



Nässil комментирует: "Новый сингл написали я и Linnéa. Материал записан в Medley Studios с давно работающим с нами продюсером Søren'ом Andersen'ом. Считаю. что получилась офигительная песня, которой мы очень гордимся. Не могу дождаться момента, когда мы начнем исполнять ее в ходе февральского турне."







