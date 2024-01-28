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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Thundermother

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28 янв 2024 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

3 ноя 2023 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER в обновленном составе

26 сен 2023 : 		 Вокалистка THUNDERMOTHER готовит сольный альбом

31 авг 2023 : 		 Концертное видео THUNDERMOTHER

6 июл 2023 : 		 Гитаристка THUNDERMOTHER — об увольнении вокалистки

2 май 2023 : 		 Видео с выступления THUNDERMOTHER

25 апр 2023 : 		 THUNDERMOTHER отыграли «секретный концерт»

19 мар 2023 : 		 THUNDERMOTHER нашли барабанщицу

15 мар 2023 : 		 FILIPPA NÄSSIL о ситуации в THUNDERMOTHER

5 фев 2023 : 		 Перемены в THUNDERMOTHER

25 ноя 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

19 авг 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

29 июл 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от THUNDERMOTHER

13 май 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

8 апр 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления THUNDERMOTHER

6 сен 2021 : 		 Потери в THUNDERMOTHER

30 май 2021 : 		 THUNDERMOTHER переиздали альбом

26 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

5 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

12 мар 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

2 янв 2021 : 		 Видео полного выступления THUNDERMOTHER

26 дек 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

2 авг 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

30 июн 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER
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Новое видео THUNDERMOTHER



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"Speaking Of The Devil", новое видео группы THUNDERMOTHER, доступно для просмотра ниже. Второй сингл группы в новом составе спродюсировал датчанин Søren Andersen (PRETTY MAIDS, D-A-D, Glenn Hughes, Mike Tramp). В прошлом году после ухода трех участниц коллектива к основательнице THUNDERMOTHER гитаристке Filippa'е Nässil присоединились певица Linnéa Vikström (THERION, AT THE MOVIES), басистка Majsan Lindberg, которая уже играла в группе раньше, и барабанщица Joan Massing (HONEY CREEK).

Nässil комментирует: "Новый сингл написали я и Linnéa. Материал записан в Medley Studios с давно работающим с нами продюсером Søren'ом Andersen'ом. Считаю. что получилась офигительная песня, которой мы очень гордимся. Не могу дождаться момента, когда мы начнем исполнять ее в ходе февральского турне."




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28 янв 2024
Corpsegrinder04
ThunderБодиПозитив.

просмотров: 196

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