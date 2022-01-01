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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 23
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 15
*Новое видео KREATOR 13
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Thundermother

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13 май 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

8 апр 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления THUNDERMOTHER

6 сен 2021 : 		 Потери в THUNDERMOTHER

30 май 2021 : 		 THUNDERMOTHER переиздали альбом

26 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

5 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

12 мар 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

2 янв 2021 : 		 Видео полного выступления THUNDERMOTHER

26 дек 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

2 авг 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

30 июн 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

14 июн 2020 : 		 Видео с онлайн-концерта THUNDERMOTHER

21 апр 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

26 мар 2020 : 		 Новый альбом THUNDERMOTHER выйдет летом

2 фев 2020 : 		 THUNDERMOTHER на AFM Records

25 ноя 2018 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

20 июн 2017 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

14 июн 2017 : 		 Новая песня THUNDERMOTHER

4 ноя 2015 : 		 Новый сингл THUNDERMOTHER выйдет в ноябре

29 июл 2015 : 		 Новый альбом THUNDERMOTHER выйдет в сентябре

3 апр 2015 : 		 Новая песня THUNDERMOTHER
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Новое видео THUNDERMOTHER



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"I Don't Know You", новое видео THUNDERMOTHER, доступно для просмотра ниже.

Вряд ли какая-либо хард-рок группа в последние годы пережила такой подъем, как женский коллектив THUNDERMOTHER. Вслед за своим последним, покорившим чарты альбомом Heat Wave (2020) шведская рок-группа выпустит свой долгожданный новый альбом "Black And Gold" на AFM Records 19 августа 2022 года. А пока THUNDERMOTHER представляют новый видеоклип "I Don't Know You".

Гитаристка Филиппа Нэссил рассказывает: "Каждый встречал в своей жизни кого-то, кто пробуждает в вас самое худшее. Эта песня - наша смелая попытка рассказать такую историю. Мы надеемся и верим, что эта композиция может стать главной хард-рок темой лета 2022 года!"

Новый альбом THUNDERMOTHER "Black And Gold" записан в студии Bagpipe Studios в Стокгольме. Сведение и мастеринг сделал Søren Andersen в Medley Studios в Копенгагене.




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