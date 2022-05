сегодня



Новое видео THUNDERMOTHER



"I Don't Know You", новое видео THUNDERMOTHER, доступно для просмотра ниже.



Вряд ли какая-либо хард-рок группа в последние годы пережила такой подъем, как женский коллектив THUNDERMOTHER. Вслед за своим последним, покорившим чарты альбомом Heat Wave (2020) шведская рок-группа выпустит свой долгожданный новый альбом "Black And Gold" на AFM Records 19 августа 2022 года. А пока THUNDERMOTHER представляют новый видеоклип "I Don't Know You".



Гитаристка Филиппа Нэссил рассказывает: "Каждый встречал в своей жизни кого-то, кто пробуждает в вас самое худшее. Эта песня - наша смелая попытка рассказать такую историю. Мы надеемся и верим, что эта композиция может стать главной хард-рок темой лета 2022 года!"



Новый альбом THUNDERMOTHER "Black And Gold" записан в студии Bagpipe Studios в Стокгольме. Сведение и мастеринг сделал Søren Andersen в Medley Studios в Копенгагене.







