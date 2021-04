сегодня



Новое видео THUNDERMOTHER



"You Can't Handle Me", новая песня группы THUNDERMOTHER, доступна для прослушивания ниже. Этот новый трек войдёт в люксовое издание альбома "Heat Wave", который выходит 21 мая на AFM Records.



Альбом "Heat Wave" был выпущен летом прошлого года. Сейчас к выпуску готовятся двойной диджипак и несколько видов винила с внушительным количеством бонусного материала, в том числе с участием приглашённых гостей — Jesper'а Binzer'а (D-A-D) и Dregen'а (Backyard Babies/Hellacopters). В дополнение к основному диску "Heat Wave" вас ждут 3 абсолютно новых песни, 3 концертные версии с WACKEN WORLD WIDE, японский бонус и акустические версии хитов группы.



4 мая группа даст специальный концерт, посвящённый медикам и другим людям, которые помогают человечеству бороться с пандемией.







