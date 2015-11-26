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Thundermother

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26 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

5 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

12 мар 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

2 янв 2021 : 		 Видео полного выступления THUNDERMOTHER

26 дек 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

2 авг 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

30 июн 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

14 июн 2020 : 		 Видео с онлайн-концерта THUNDERMOTHER

21 апр 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

26 мар 2020 : 		 Новый альбом THUNDERMOTHER выйдет летом

2 фев 2020 : 		 THUNDERMOTHER на AFM Records

25 ноя 2018 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

20 июн 2017 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

14 июн 2017 : 		 Новая песня THUNDERMOTHER

4 ноя 2015 : 		 Новый сингл THUNDERMOTHER выйдет в ноябре

29 июл 2015 : 		 Новый альбом THUNDERMOTHER выйдет в сентябре

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"You Can't Handle Me", новая песня группы THUNDERMOTHER, доступна для прослушивания ниже. Этот новый трек войдёт в люксовое издание альбома "Heat Wave", который выходит 21 мая на AFM Records.

Альбом "Heat Wave" был выпущен летом прошлого года. Сейчас к выпуску готовятся двойной диджипак и несколько видов винила с внушительным количеством бонусного материала, в том числе с участием приглашённых гостей — Jesper'а Binzer'а (D-A-D) и Dregen'а (Backyard Babies/Hellacopters). В дополнение к основному диску "Heat Wave" вас ждут 3 абсолютно новых песни, 3 концертные версии с WACKEN WORLD WIDE, японский бонус и акустические версии хитов группы.

4 мая группа даст специальный концерт, посвящённый медикам и другим людям, которые помогают человечеству бороться с пандемией.




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