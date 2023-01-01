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Thundermother

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14 июн 2020 : 		 Видео с онлайн-концерта THUNDERMOTHER

21 апр 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

26 мар 2020 : 		 Новый альбом THUNDERMOTHER выйдет летом

2 фев 2020 : 		 THUNDERMOTHER на AFM Records

25 ноя 2018 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

20 июн 2017 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

14 июн 2017 : 		 Новая песня THUNDERMOTHER

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29 июл 2015 : 		 Новый альбом THUNDERMOTHER выйдет в сентябре
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Перемены в THUNDERMOTHER



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Группа THUNDERMOTHER объявила об уходе сразу трех членов группы — Guernica Mancini, Emlee Johansson и Mona Lindgren, чьи места заняли Linnéa Vikström (THERION, AT THE MOVIES) и Majsan Lindberg. Filippa Nässil решила остаться и продолжить дело группы:

«Последний год был полон авантюр, новых впечатлений и воспоминаний, которые останутся с нами навсегда. К сожалению, наше путешествие заканчивается в созвездии, известном вам до сегодняшнего дня, и для THUNDERMOTHER будет написана новая глава со старыми знакомыми и новыми лицами и, несомненно, в будущем нас ждет еще много приключений и воспоминаний.

После семи лет совместной жизни мы, к сожалению, пришли к решению, что наши пути ведут в разные стороны. Guernica, Mona и Emlee сосредоточатся на своих собственных карьерах, и я желаю им всего наилучшего.

Я рад сообщить, что наша бас-гитаристка Majsan, которая уехала на учебу 1,5 года назад, доучилась и снова присоединится к группе!

Я рада сообщить, что THUNDERMOTHER смогли заполучить Linnéa Vikström (THERION, AT THE MOVIES) с ее невероятной энергетикой, ее необыкновенным голосом и ее очаровательными манерами в качестве новой вокалистки THUNDERMOTHER!

Мы очень рады и с большим нетерпением ждем будущего, наполненного новой позитивной энергией, и с этими девушками рядом со мной это будущие будет просто охренительным.

Давайте покажем миру, что в нем столько женских талантов, и давайте поприветствуем девушек в THUNDERMOTHER! Рок должен жить!»

Guernica, Emlee и Mona также опубликовали свое заявление:

«Мы пишем об этом с болью в сердце. Filippa приняла решение, что время Guernica в THUNDERMOTHER закончилось. Из-за этого, а также из-за отсутствия согласия по поводу процесса принятия решений в группе, Emlee и Mona решили покинуть THUNDERMOTHER.

Filippa продолжит работу с новым составом THUNDERMOTHER. Guernica, Emlee и Mona будут продолжать играть музыку вместе и создадут новую группу.

Всем людям, которые были частью этого пути, Guernica, Emlee и Mona хотят сказать спасибо за поддержку, мы любим вас всех. Мы так благодарны за все, что мы пережили с THUNDERMOTHER, и надеемся, что вы все поддержите наши дальнейшие шаги.

Мы понимаем, как тяжело это читать. Это одна из самых тяжелых ситуаций, через которые нам пришлось пройти, и сейчас мы оплакиваем потерю большой части нашей жизни. Мы смиренно просим вас быть снисходительными и уважать нас. Спасибо за ваше понимание».








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