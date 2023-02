сегодня



Перемены в THUNDERMOTHER



Группа THUNDERMOTHER объявила об уходе сразу трех членов группы — Guernica Mancini, Emlee Johansson и Mona Lindgren, чьи места заняли Linnéa Vikström (THERION, AT THE MOVIES) и Majsan Lindberg. Filippa Nässil решила остаться и продолжить дело группы:



«Последний год был полон авантюр, новых впечатлений и воспоминаний, которые останутся с нами навсегда. К сожалению, наше путешествие заканчивается в созвездии, известном вам до сегодняшнего дня, и для THUNDERMOTHER будет написана новая глава со старыми знакомыми и новыми лицами и, несомненно, в будущем нас ждет еще много приключений и воспоминаний.



После семи лет совместной жизни мы, к сожалению, пришли к решению, что наши пути ведут в разные стороны. Guernica, Mona и Emlee сосредоточатся на своих собственных карьерах, и я желаю им всего наилучшего.



Я рад сообщить, что наша бас-гитаристка Majsan, которая уехала на учебу 1,5 года назад, доучилась и снова присоединится к группе!



Я рада сообщить, что THUNDERMOTHER смогли заполучить Linnéa Vikström (THERION, AT THE MOVIES) с ее невероятной энергетикой, ее необыкновенным голосом и ее очаровательными манерами в качестве новой вокалистки THUNDERMOTHER!



Мы очень рады и с большим нетерпением ждем будущего, наполненного новой позитивной энергией, и с этими девушками рядом со мной это будущие будет просто охренительным.



Давайте покажем миру, что в нем столько женских талантов, и давайте поприветствуем девушек в THUNDERMOTHER! Рок должен жить!»



Guernica, Emlee и Mona также опубликовали свое заявление:



«Мы пишем об этом с болью в сердце. Filippa приняла решение, что время Guernica в THUNDERMOTHER закончилось. Из-за этого, а также из-за отсутствия согласия по поводу процесса принятия решений в группе, Emlee и Mona решили покинуть THUNDERMOTHER.



Filippa продолжит работу с новым составом THUNDERMOTHER. Guernica, Emlee и Mona будут продолжать играть музыку вместе и создадут новую группу.



Всем людям, которые были частью этого пути, Guernica, Emlee и Mona хотят сказать спасибо за поддержку, мы любим вас всех. Мы так благодарны за все, что мы пережили с THUNDERMOTHER, и надеемся, что вы все поддержите наши дальнейшие шаги.



Мы понимаем, как тяжело это читать. Это одна из самых тяжелых ситуаций, через которые нам пришлось пройти, и сейчас мы оплакиваем потерю большой части нашей жизни. Мы смиренно просим вас быть снисходительными и уважать нас. Спасибо за ваше понимание».















+0 -0



просмотров: 220