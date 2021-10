26 окт 2021



Видео с выступления THUNDERMOTHER



WDR Rockpalast опубликовали полное видео стрима THUNDERMOTHER, проходившего 26 августа:



"Whatever"

"Dog From Hell"

"Into The Mud"

"Back In 76"

"Hellevator"

"Heat Wave"

"Deal With The Devil"

"Rock'n'roll Heaven"

"Shoot To Kill"

"Revival"

"Mexico"

"Give Me Some Lights"

"Thunderous"

"Driving In Style"

"We Fight For Rock'n'roll"







+1 -1



просмотров: 108