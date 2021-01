сегодня



Видео полного выступления THUNDERMOTHER



Видео полного выступления THUNDERMOTHER, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2020, доступно для просмотра ниже:



"Give Me Some Lights"

"Thunderous"

"Revival"

"Whatever"

"Racing On Main Street"

"Hellavator"

"Fire In The Rain"

"Rip Your Heart Off"

"Deal With The Devil"

"Rock 'N' Roll Heaven"

"Shoot To Kill"

"Driving In Style"

"We Fight For Rock 'N' Roll"







просмотров: 183