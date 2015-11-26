30 июн 2020



Новое видео THUNDERMOTHER



"Sleep", новое видео группы THUNDERMOTHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Heat Wave", который выходит 31 июля на AFM Records. Коллектив основан в 2009 гитаристкой Filippa Nässil. Однако реально обратить на себе внимание за пределами Швеции группе удалось после прихода выдающейся певицы Guernica Mancini с выраженным блюзовым вокалом два года назад. На счету Thundermother уже три альбома. К выпуску планируется обычное издание "Heat Wave", джиджипак, два вида винила, бокс-сет с сувенирами.







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