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Гитаристка THUNDERMOTHER — об увольнении вокалистки



Filippa Nässil в интервью Bloodstream TV рассказала о причинах, побудивших её к тому, чтобы расстаться с Guernica'ой Mancini, Emlee Johansson и Mona'ой Lindgren:



«Мы были вместе семь лет — я, Guernica и Emlee. И это было потрясающе; мы столько всего сделали вместе. Но в конце концов мы не смогли поддерживать отношения. Потому что мы всё время путешествовали и жили вместе. Даже когда вы не говорите друг другу "привет".... Я не могу вести рок-н-ролльный образ жизни в таком негативе. Поэтому я долгое время пыталась решить эту проблему: "У нас не получается, нам нужно общаться и относиться друг к другу с уважением", и всё такое. И ничего не получилось. Один человек не пришёл на общую встречу, и нам пришлось двигаться дальше. Потому что это и бизнес, и это рок-н-ролльная группа — всё должно быть весело, хорошо и с уважением, мы должны поддерживать друг друга. А когда это не так... Итак, я уволила [Guernica'y] — я впервые говорю об этом сейчас, на самом деле — потому что она не приходила на встречи, которые я назначала для примирения. Нам нужно было общаться и уметь работать вместе. Потому что бизнес становится всё более и более сложным, и если ты не можешь работать, тогда ты не можешь заниматься своими концертами. Поскольку речь идёт о тоннах писем по электронной почте, организационных вопросах и многом другом.



Так что дружба — это хорошо и здорово, но для успеха не обязательно быть друзьями. Однако я в любом случае считаю, что сейчас всё стало гораздо лучше. И я очень счастлива... Поскольку я пригласила старую вокалистку... Не старую, а ту, кого я очень любила и которой восхищалась долгое время, по имени Linnéa Vikström. Я фактически упрашивала её о работе в THUNDERMOTHER семь лет назад, но она была недоступна. У неё было слишком много дел, потому что она выступала с THERION, известной металлической группой, гастролирующей по всему миру. Она обладает огромным опытом, но ко всему прочему мы ещё и хорошие друзья. Она не сразу согласилась, но говорят, что сейчас у нас всё здорово».







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