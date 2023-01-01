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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 38
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Thundermother

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6 июл 2023 : 		 Гитаристка THUNDERMOTHER — об увольнении вокалистки

2 май 2023 : 		 Видео с выступления THUNDERMOTHER

25 апр 2023 : 		 THUNDERMOTHER отыграли «секретный концерт»

19 мар 2023 : 		 THUNDERMOTHER нашли барабанщицу

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5 фев 2023 : 		 Перемены в THUNDERMOTHER

25 ноя 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

19 авг 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

29 июл 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от THUNDERMOTHER

13 май 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

8 апр 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления THUNDERMOTHER

6 сен 2021 : 		 Потери в THUNDERMOTHER

30 май 2021 : 		 THUNDERMOTHER переиздали альбом

26 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

5 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

12 мар 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

2 янв 2021 : 		 Видео полного выступления THUNDERMOTHER

26 дек 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

2 авг 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

30 июн 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

14 июн 2020 : 		 Видео с онлайн-концерта THUNDERMOTHER

21 апр 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

26 мар 2020 : 		 Новый альбом THUNDERMOTHER выйдет летом

2 фев 2020 : 		 THUNDERMOTHER на AFM Records
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Гитаристка THUNDERMOTHER — об увольнении вокалистки



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Filippa Nässil в интервью Bloodstream TV рассказала о причинах, побудивших её к тому, чтобы расстаться с Guernica'ой Mancini, Emlee Johansson и Mona'ой Lindgren:

«Мы были вместе семь лет — я, Guernica и Emlee. И это было потрясающе; мы столько всего сделали вместе. Но в конце концов мы не смогли поддерживать отношения. Потому что мы всё время путешествовали и жили вместе. Даже когда вы не говорите друг другу "привет".... Я не могу вести рок-н-ролльный образ жизни в таком негативе. Поэтому я долгое время пыталась решить эту проблему: "У нас не получается, нам нужно общаться и относиться друг к другу с уважением", и всё такое. И ничего не получилось. Один человек не пришёл на общую встречу, и нам пришлось двигаться дальше. Потому что это и бизнес, и это рок-н-ролльная группа — всё должно быть весело, хорошо и с уважением, мы должны поддерживать друг друга. А когда это не так... Итак, я уволила [Guernica'y] — я впервые говорю об этом сейчас, на самом деле — потому что она не приходила на встречи, которые я назначала для примирения. Нам нужно было общаться и уметь работать вместе. Потому что бизнес становится всё более и более сложным, и если ты не можешь работать, тогда ты не можешь заниматься своими концертами. Поскольку речь идёт о тоннах писем по электронной почте, организационных вопросах и многом другом.

Так что дружба — это хорошо и здорово, но для успеха не обязательно быть друзьями. Однако я в любом случае считаю, что сейчас всё стало гораздо лучше. И я очень счастлива... Поскольку я пригласила старую вокалистку... Не старую, а ту, кого я очень любила и которой восхищалась долгое время, по имени Linnéa Vikström. Я фактически упрашивала её о работе в THUNDERMOTHER семь лет назад, но она была недоступна. У неё было слишком много дел, потому что она выступала с THERION, известной металлической группой, гастролирующей по всему миру. Она обладает огромным опытом, но ко всему прочему мы ещё и хорошие друзья. Она не сразу согласилась, но говорят, что сейчас у нас всё здорово».




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