3 ноя 2023



Новое видео THUNDERMOTHER в обновленном составе



"I Left My License in the Future", новое видео группы THUNDERMOTHER, доступно для просмотра ниже.



Шведские рок-королевы возвращаются с видео на новую песню «I Left My License In The Future» — потрясающего, простого, энергичного и запоминающегося рок-боевика! Песня записана осенью 2023 года с датским продюсером Soren Andersen (Pretty Maids, D-A-D, Glenn Hughes, Mike Tramp и др.)



THUNDERMOTHER 2023 – это вокалистка Linnea Vikström Egg, басистка Majsan Lindberg, барабанщица Joan Massing и, конечно, гитаристка Filippa Nässil, основавшая группу в 2009 году. Единый состав, единое мнение, единая цель! “We fight for Rock’N’Roll” - вот девиз шведских барышень, который они воспринимают буквально.



В прошлом году был выпущен пятый студийный альбом группы "Black And Gold, а спустя некоторое время коллектив покинули вокалистка, басистка и ударница.







+0 -0



просмотров: 138