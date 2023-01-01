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*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 35
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 26
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Thundermother

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3 ноя 2023 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER в обновленном составе

26 сен 2023 : 		 Вокалистка THUNDERMOTHER готовит сольный альбом

31 авг 2023 : 		 Концертное видео THUNDERMOTHER

6 июл 2023 : 		 Гитаристка THUNDERMOTHER — об увольнении вокалистки

2 май 2023 : 		 Видео с выступления THUNDERMOTHER

25 апр 2023 : 		 THUNDERMOTHER отыграли «секретный концерт»

19 мар 2023 : 		 THUNDERMOTHER нашли барабанщицу

15 мар 2023 : 		 FILIPPA NÄSSIL о ситуации в THUNDERMOTHER

5 фев 2023 : 		 Перемены в THUNDERMOTHER

25 ноя 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

19 авг 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

29 июл 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от THUNDERMOTHER

13 май 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

8 апр 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления THUNDERMOTHER

6 сен 2021 : 		 Потери в THUNDERMOTHER

30 май 2021 : 		 THUNDERMOTHER переиздали альбом

26 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

5 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

12 мар 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

2 янв 2021 : 		 Видео полного выступления THUNDERMOTHER

26 дек 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

2 авг 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

30 июн 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

14 июн 2020 : 		 Видео с онлайн-концерта THUNDERMOTHER
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|||| 3 ноя 2023

Новое видео THUNDERMOTHER в обновленном составе



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"I Left My License in the Future", новое видео группы THUNDERMOTHER, доступно для просмотра ниже.

Шведские рок-королевы возвращаются с видео на новую песню «I Left My License In The Future» — потрясающего, простого, энергичного и запоминающегося рок-боевика! Песня записана осенью 2023 года с датским продюсером Soren Andersen (Pretty Maids, D-A-D, Glenn Hughes, Mike Tramp и др.)

THUNDERMOTHER 2023 – это вокалистка Linnea Vikström Egg, басистка Majsan Lindberg, барабанщица Joan Massing и, конечно, гитаристка Filippa Nässil, основавшая группу в 2009 году. Единый состав, единое мнение, единая цель! “We fight for Rock’N’Roll” - вот девиз шведских барышень, который они воспринимают буквально.

В прошлом году был выпущен пятый студийный альбом группы "Black And Gold, а спустя некоторое время коллектив покинули вокалистка, басистка и ударница.




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