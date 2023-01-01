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Вокалистка THUNDERMOTHER готовит сольный альбом



Despotz Records сообщили о заключении контракта с вокалисткой THUNDERMOTHER Filippa Nässil, которая готовит свой первый блюз-роковый альбом, который будет записан как на английском, так и на шведском языках.







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