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THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар...
61
BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024
39
Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ...
28
BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World»
25
Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ...
21
все новости группы
Thundermother
Швеция
Hard Rock
Hard 'n' Heavy
http://www.thundermother.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/thundermother
26 сен 2023
:
Вокалистка THUNDERMOTHER готовит сольный альбом
31 авг 2023
:
Концертное видео THUNDERMOTHER
6 июл 2023
:
Гитаристка THUNDERMOTHER — об увольнении вокалистки
2 май 2023
:
Видео с выступления THUNDERMOTHER
25 апр 2023
:
THUNDERMOTHER отыграли «секретный концерт»
19 мар 2023
:
THUNDERMOTHER нашли барабанщицу
15 мар 2023
:
FILIPPA NÄSSIL о ситуации в THUNDERMOTHER
5 фев 2023
:
Перемены в THUNDERMOTHER
25 ноя 2022
:
Новое видео THUNDERMOTHER
19 авг 2022
:
Новое видео THUNDERMOTHER
29 июл 2022
:
Новое видео THUNDERMOTHER
24 июн 2022
:
Видео с текстом от THUNDERMOTHER
13 май 2022
:
Новое видео THUNDERMOTHER
8 апр 2022
:
Новое видео THUNDERMOTHER
26 окт 2021
:
Видео с выступления THUNDERMOTHER
6 сен 2021
:
Потери в THUNDERMOTHER
30 май 2021
:
THUNDERMOTHER переиздали альбом
26 апр 2021
:
Новое видео THUNDERMOTHER
5 апр 2021
:
Новое видео THUNDERMOTHER
12 мар 2021
:
Новое видео THUNDERMOTHER
2 янв 2021
:
Видео полного выступления THUNDERMOTHER
26 дек 2020
:
Новое видео THUNDERMOTHER
2 авг 2020
:
Новое видео THUNDERMOTHER
30 июн 2020
:
Новое видео THUNDERMOTHER
14 июн 2020
:
Видео с онлайн-концерта THUNDERMOTHER
21 апр 2020
:
Новое видео THUNDERMOTHER
26 мар 2020
:
Новый альбом THUNDERMOTHER выйдет летом
2 фев 2020
:
THUNDERMOTHER на AFM Records
25 ноя 2018
:
Новое видео THUNDERMOTHER
20 июн 2017
:
Новое видео THUNDERMOTHER
14 июн 2017
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Новая песня THUNDERMOTHER
4 ноя 2015
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Новый сингл THUNDERMOTHER выйдет в ноябре
29 июл 2015
:
Новый альбом THUNDERMOTHER выйдет в сентябре
3 апр 2015
:
Новая песня THUNDERMOTHER
сегодня
Вокалистка THUNDERMOTHER готовит сольный альбом
Despotz Records сообщили о заключении контракта с вокалисткой THUNDERMOTHER Filippa Nässil, которая готовит свой первый блюз-роковый альбом, который будет записан как на английском, так и на шведском языках.
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Сообщений нет