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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 61
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
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Thundermother

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26 сен 2023 : 		 Вокалистка THUNDERMOTHER готовит сольный альбом

31 авг 2023 : 		 Концертное видео THUNDERMOTHER

6 июл 2023 : 		 Гитаристка THUNDERMOTHER — об увольнении вокалистки

2 май 2023 : 		 Видео с выступления THUNDERMOTHER

25 апр 2023 : 		 THUNDERMOTHER отыграли «секретный концерт»

19 мар 2023 : 		 THUNDERMOTHER нашли барабанщицу

15 мар 2023 : 		 FILIPPA NÄSSIL о ситуации в THUNDERMOTHER

5 фев 2023 : 		 Перемены в THUNDERMOTHER

25 ноя 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

19 авг 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

29 июл 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от THUNDERMOTHER

13 май 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

8 апр 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления THUNDERMOTHER

6 сен 2021 : 		 Потери в THUNDERMOTHER

30 май 2021 : 		 THUNDERMOTHER переиздали альбом

26 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

5 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

12 мар 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

2 янв 2021 : 		 Видео полного выступления THUNDERMOTHER

26 дек 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

2 авг 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

30 июн 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

14 июн 2020 : 		 Видео с онлайн-концерта THUNDERMOTHER

21 апр 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER
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Вокалистка THUNDERMOTHER готовит сольный альбом



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Despotz Records сообщили о заключении контракта с вокалисткой THUNDERMOTHER Filippa Nässil, которая готовит свой первый блюз-роковый альбом, который будет записан как на английском, так и на шведском языках.

THUNDERMOTHER Frontwoman FILIPPA NГ„SSIL To Release Solo Album, American Diaries, In English And Swedish




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