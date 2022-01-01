Borrowed Time, новое видео THUNDERMOTHER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Black And Gold", который был записан в студии Bagpipe Studios в Стокгольме. Сведение и мастеринг сделал Søren Andersen в Medley Studios в Копенгагене. Релиз состоялся 19 августа на AFM Records:
The Light In The Sky
Black And Gold
Raise Your Hands
Hot Mess
Wasted
Watch Out
I Don’t Know You
Looks No Hooks
Loud And Free
Try With Love
Stratosphere
Borrowed Time
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