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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*Новое видео STRATOVARIUS 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
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Thundermother

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25 ноя 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

19 авг 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

29 июл 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от THUNDERMOTHER

13 май 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

8 апр 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления THUNDERMOTHER

6 сен 2021 : 		 Потери в THUNDERMOTHER

30 май 2021 : 		 THUNDERMOTHER переиздали альбом

26 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

5 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

12 мар 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

2 янв 2021 : 		 Видео полного выступления THUNDERMOTHER

26 дек 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

2 авг 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

30 июн 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

14 июн 2020 : 		 Видео с онлайн-концерта THUNDERMOTHER

21 апр 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

26 мар 2020 : 		 Новый альбом THUNDERMOTHER выйдет летом

2 фев 2020 : 		 THUNDERMOTHER на AFM Records

25 ноя 2018 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

20 июн 2017 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

14 июн 2017 : 		 Новая песня THUNDERMOTHER

4 ноя 2015 : 		 Новый сингл THUNDERMOTHER выйдет в ноябре

29 июл 2015 : 		 Новый альбом THUNDERMOTHER выйдет в сентябре

3 апр 2015 : 		 Новая песня THUNDERMOTHER
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Новое видео THUNDERMOTHER



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Borrowed Time, новое видео THUNDERMOTHER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Black And Gold", который был записан в студии Bagpipe Studios в Стокгольме. Сведение и мастеринг сделал Søren Andersen в Medley Studios в Копенгагене. Релиз состоялся 19 августа на AFM Records:

The Light In The Sky
Black And Gold
Raise Your Hands
Hot Mess
Wasted
Watch Out
I Don’t Know You
Looks No Hooks
Loud And Free
Try With Love
Stratosphere
Borrowed Time




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