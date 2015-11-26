Новое видео THUNDERMOTHER

Шведская группа THUNDERMOTHER опубликовала видео на новый сингл "Revival", которое доступно ниже.
Комментарии участниц коллектива: «Мы неистовые женщины в рок-н-ролле. Мы всегда шумели, мы всегда повышаем наши голоса. Мы бодрые, осознанные и живые, быстрее света, ярче яркого. "Revival" — это песня, посвящённая нашим фанатам, она представляет то, что их ждёт!»
Evolizer
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).