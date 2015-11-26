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Thundermother

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|||| 25 ноя 2018

Новое видео THUNDERMOTHER



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Шведская группа THUNDERMOTHER опубликовала видео на новый сингл "Revival", которое доступно ниже.

Комментарии участниц коллектива: «Мы неистовые женщины в рок-н-ролле. Мы всегда шумели, мы всегда повышаем наши голоса. Мы бодрые, осознанные и живые, быстрее света, ярче яркого. "Revival" — это песня, посвящённая нашим фанатам, она представляет то, что их ждёт!»

THUNDERMOTHER Release





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evolizer


25 ноя 2018, 17:49		AC/DC forever!!!


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