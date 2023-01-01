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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 57
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
[= ||| все новости группы



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Thundermother

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2 май 2023 : 		 Видео с выступления THUNDERMOTHER

25 апр 2023 : 		 THUNDERMOTHER отыграли «секретный концерт»

19 мар 2023 : 		 THUNDERMOTHER нашли барабанщицу

15 мар 2023 : 		 FILIPPA NÄSSIL о ситуации в THUNDERMOTHER

5 фев 2023 : 		 Перемены в THUNDERMOTHER

25 ноя 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

19 авг 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

29 июл 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от THUNDERMOTHER

13 май 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

8 апр 2022 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления THUNDERMOTHER

6 сен 2021 : 		 Потери в THUNDERMOTHER

30 май 2021 : 		 THUNDERMOTHER переиздали альбом

26 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

5 апр 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

12 мар 2021 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

2 янв 2021 : 		 Видео полного выступления THUNDERMOTHER

26 дек 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

2 авг 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

30 июн 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

14 июн 2020 : 		 Видео с онлайн-концерта THUNDERMOTHER

21 апр 2020 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER

26 мар 2020 : 		 Новый альбом THUNDERMOTHER выйдет летом

2 фев 2020 : 		 THUNDERMOTHER на AFM Records

25 ноя 2018 : 		 Новое видео THUNDERMOTHER
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Видео с выступления THUNDERMOTHER



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Видео с выступления THUNDERMOTHER, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

THUNDERMOTHER Live At Wacken Open Air 2022; Pro-Shot Video Posted




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