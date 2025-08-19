Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
*

Lita Ford

*



19 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LITA FORD

4 авг 2025 : 		 LITA FORD продолжает поиски лейбла

26 июл 2025 : 		 LITA FORD: «Оззи изменил мою жизнь»

25 июл 2025 : 		 LITA FORD исполнила песню в честь Оззи

21 июн 2025 : 		 LITA FORD о сотрудничестве с DORO

17 июн 2025 : 		 LITA FORD о байопике THE RUNAWAYS

10 июн 2025 : 		 LITA FORD: «Я никогда не представляла для себя иного пути»

15 апр 2025 : 		 LITA FORD и GLENN HUGHES исполнили "Close My Eyes Forever"

15 ноя 2024 : 		 LITA FORD: «Мы почти закончили с альбомом»

3 июл 2024 : 		 LITA FORD о новом альбоме

7 июн 2024 : 		 Зачем LITA FORD выпустила биографию

29 апр 2024 : 		 LITA FORD: «RITCHIE BLACKMORE не был против того, что я женщина»

18 апр 2024 : 		 Правда ли, что LITA FORD могла попасть в LED ZEPPELIN?

14 апр 2024 : 		 Видео с выступления LITA FORD

22 мар 2024 : 		 LITA FORD о том, как ROBERT PLANT предложил ей заменить басиста LED ZEPPELIN

19 дек 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

4 дек 2023 : 		 LITA FORD о задержках

1 дек 2023 : 		 LITA FORD об игре на гитаре: «Нужно сделать так, чтобы каждая нота была в тему»

26 сен 2023 : 		 LITA FORD: «Пожалуй, больше всего меня вдохновляли BLACK SABBATH»

29 авг 2023 : 		 LITA FORD о новом альбоме: «Это убойная пластинка»

12 авг 2023 : 		 LITA FORD выпустит альбом весной

8 май 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

1 ноя 2022 : 		 LITA FORD и TODD KERNS исполнили "Close My Eyes Forever"

24 сен 2022 : 		 LITA FORD надеется выпустить альбом в 2023 году

22 фев 2022 : 		 Видео с выступления LITA FORD
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления LITA FORD



Профессиональное видео полного выступления LITA FORD, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Gotta Let Go
Larger Than Life
Relentless
The Bitch Is Back (Elton John cover)
Playin' With Fire
Can't Catch Me (with Drum solo)
Cherry Bomb (The Runaways song)
Black Leather (Sex Pistols cover)
Only Women Bleed (Alice Cooper cover)
Close My Eyes Forever (Dedicated to Ozzy Osbourne)
Kiss Me Deadly




19 авг 2025
olly71
на концерт то приехала а голос в Америке дома забыла.
просмотров: 199

/\\Вверх
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.