Профессиональное видео полного выступления LITA FORD
Профессиональное видео полного выступления LITA FORD, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Gotta Let Go
Larger Than Life
Relentless
The Bitch Is Back (Elton John cover)
Playin' With Fire
Can't Catch Me (with Drum solo)
Cherry Bomb (The Runaways song)
Black Leather (Sex Pistols cover)
Only Women Bleed (Alice Cooper cover)
Close My Eyes Forever (Dedicated to Ozzy Osbourne)
Kiss Me Deadly
