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LITA FORD надеется на сентябрь



В новом интервью Scott Davidson из чикагской радиостанции Rebel Radio королева хард-рока 80-х LITA FORD рассказала о состоянии своего долгожданного нового студийного альбома. Работа станет первой пластинкой певицы после "Living Like A Runaway" (2012). Продюсером альбома вновь выступил гитарист Gary Hoey, который также записал для него несколько гитарных партий. Рассказывая о ходе работы над релизом, Lita отметила:



«Мы сейчас пытаемся выпустить этот альбом. Постоянно идет обмен документами с рекорд-компаниями, так что надеемся, что пластинка выйдет в сентябре. Если всё получится, то гастрольная активность резко возрастет, и вообще всё будет просто круто. Я очень этому рада. Держим кулачки».



Отвечая на вопрос, изменился ли ее подход к написанию песен по сравнению с тем, каким он был сорок лет назад, Lita сказала:



«Я совсем не поклонница современных технологий. Во всем остаюсь человеком старой школы. Более того, если вам в голову пришла хорошая идея, нужно как можно скорее взять в руки гитару, сыграть этот рифф, записать текст и название песни. Не знаю почему, но если этого не сделать сразу, идея почти мгновенно меняется и перестает звучать так, как вы услышали ее в первый раз».



На вопрос, что обычно рождается первым — гитарный рифф или текст, Ford ответила:



«Нет никакого правила. Всё происходит совершенно по-разному. Иногда кто-нибудь просто бросит какую-нибудь фразу, вроде: "Oh, yeah, it's a man's world". Я понимаю, что это песня James'a Brown'a, но я могу подумать: "О, 'It's A Man's World'. Запишем это. Давай напоем. Закинем в диктофон и посмотрим, как это звучит".



Потом приходишь домой, переслушиваешь и понимаешь: "Мне нравится, но здесь нужно изменить вот это, это и это". Или начинаешь думать: "А что если к этому названию подойдет вот этот рифф?"



Здесь нет никаких правил. Собирайте песню как угодно, любым способом. Но я убедилась в одном: если ждать подходящего момента, чтобы попасть в студию и только там всё записать, то первоначальная магия теряется. Мне ведь нужно сесть в самолет, прилететь в студию, и за это время идея уже меняется по сравнению с тем моментом, когда она впервые возникла у меня в голове.



Это почти как попытка заново пережить мгновение, которое случилось впервые. Иногда это очень трудно. Поэтому ловите вдохновение сразу, пока оно не ушло».







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